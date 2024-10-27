Teknoloji ile sanat “Design You Can Feel” sergisinde bir arada

ASUS 25 Ekim Cuma günü, sanat ve teknolojiyi bir araya getirdiği “Design You Can Feel” sergi açılışını gerçekleştirdi. İstanbul’un sanat ve tasarım dünyasında önemli bir yere sahip olan Büyükdere35 Galerisi’nde düzenlenen bu özel etkinlikte, ünlü sanatçı Hazal Haznedaroğlu’nun, ASUS Zenbook serisinin yenilikçi Ceraluminum™️ malzemesinden ilham alarak oluşturduğu eser, katılımcıların beğenisine sunuldu.

Serginin açılışında ayrıca, Hazal Haznedaroğlu ve mimar Sedat Bayrak’ın katıldığı, Yağız Genç moderatörlüğünde gerçekleşen “Design You Can Feel Zen Talk” adlı bir söyleşi düzenlendi. Bu keyifli sohbet sırasında, ASUS Zenbook’un tasarım detayları ve sanatçı ile mimarın iş birliği sürecinde ilham aldıkları unsurlar masaya yatırıldı.