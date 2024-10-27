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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Teknoloji ile sanat “Design You Can Feel” sergisinde bir arada - Teknoloji Haberleri

        Teknoloji ile sanat “Design You Can Feel” sergisinde bir arada

        Önde gelen teknoloji şirketlerinden Asus, sanat ile teknolojiyi bir araya getirdiği serginin kapılarını açtı. 25 Ekim'de açılışı gerçekleştirilen sergi 8 Kasım'a kadar sürecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2024 - 13:21 Güncelleme: 27.10.2024 - 13:21
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        Teknoloji ve sanat bir arada
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        ASUS 25 Ekim Cuma günü, sanat ve teknolojiyi bir araya getirdiği “Design You Can Feel” sergi açılışını gerçekleştirdi. İstanbul’un sanat ve tasarım dünyasında önemli bir yere sahip olan Büyükdere35 Galerisi’nde düzenlenen bu özel etkinlikte, ünlü sanatçı Hazal Haznedaroğlu’nun, ASUS Zenbook serisinin yenilikçi Ceraluminum™️ malzemesinden ilham alarak oluşturduğu eser, katılımcıların beğenisine sunuldu.

        Serginin açılışında ayrıca, Hazal Haznedaroğlu ve mimar Sedat Bayrak’ın katıldığı, Yağız Genç moderatörlüğünde gerçekleşen “Design You Can Feel Zen Talk” adlı bir söyleşi düzenlendi. Bu keyifli sohbet sırasında, ASUS Zenbook’un tasarım detayları ve sanatçı ile mimarın iş birliği sürecinde ilham aldıkları unsurlar masaya yatırıldı.

        Sanat ve teknolojiyi birleştiren bu sergiyi 8 Kasım’a kadar Büyükdere35’te ziyaret edebilir, Zenbook’un yenilikçi tasarımı ile Hazal Haznedaroğlu’nun sanatsal vizyonunu bir arada görülebilir.

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