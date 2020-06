İstanbul ve Kocaeli’nde bulunan iki fabrikasında yıllık 15 bin adet üzerinde üretim kapasitesine sahip Teksan, ilk yurtdışı satış ofisi ve deposunu 2019 yılında açtığı İngiltere’de, jeneratör ve güç sistemleri üreticilerinin yanı sıra yine sektörle ilgili firmaları çatısı altında buluşturan AMPS’nin (The Association of Manufacturers and suppliers of Power Systems and ancillary equipment) Yönetim Kurulu Üyeleri arasına katıldığını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, İngiltere’de jeneratör ve güç sistemleri sektörünün gelişimi, global pazara açılımı konusunda çalışmalar yürüten AMPS Derneği, 1989 yılında kuruldu. Jeneratör üreticileri, tedarikçiler ve distribütörler, servis sağlayıcılar, kiralama şirketleri ve sektörle ilgili diğer firmalar üyeleri arasında yer alıyor.

Türkiye kesintisiz güç sistemleri sektörünü, İngiltere’de temsil etmekten dolayı gurur duyduklarını belirten Teksan Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer, "Bu üyelikle İngiltere ve Avrupa genelinde yaşanan gelişmeleri, yeni regülasyonları yakından takip etme olanağına kavuştuk. Sektörle ilgili konularda karar vericilerden biri olmak açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. AMPS Derneği, Kurucu Üyeleri arasında yer aldığı Europgen ile Avrupa Birliği Parlamentosu ve Komisyonu’nda da temsil gücüne sahip" dedi.