Tekstil fabrikasındaki işçiler yemekten zehirlendi 0:00 / 0:00

DHA

Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında görevli çoğunluğu kadın işçiler bugün, tavuk, çorba ve pilavdan oluşan yemek yedi.

DHA'nın haberine göre, öğle yemeğinden yaklaşık 3 saat sonra fenalaşan 35 işçi, karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma belirtisi gösterince durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda ambulans sevk edildi.

Zehirlenme şüphesiyle Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçiler, tedaviye alındı. Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu da hastaneye geldi. Kaymakam Çobanoğlu, Başhekim Fatih Hayali'den işçilerin son durumu hakkında bilgi aldı. Öte yandan yemeklerden incelenmek üzere numune alındığı öğrenildi.