Tekzen çalışma saatleri Pazar günü dâhil olmak üzere 10.00 – 22.00 olarak belirlenmiştir. Türkiye’nin ilk yapı marketi unvanına sahip Tekzen mağazaları şuan için Türkiye genelinde birçok farklı ilde hizmetlerine devam etmektedir. Yapı malzemeleri, mobilya ve ev tekstili ürünlerin satışını gerçekleştiren Tekzen, Türkiye dışında KKTC ve Romanya’da da mağazalarıyla hizmet vermektedir.

Tekzen mağazaları Türkiye’de 59 farklı ilde toplam 140 şubesiyle hizmet vermektedir. Birçok ilin merkezi noktalarında alışveriş merkezleri içinde yer alan Tekzen, hafta içi ve hafta sonu hizmet vermektedir. Tekzen müşteri hizmetleri çalışma saatleri ise haftanın 7 günü saat: 08.00 – 22.00 olarak belirlenmiştir.

Tekzen Ürün ve Hizmetleri Nelerdir?

Türkiye’nin ilk yapı malzemeleri marketi olan Tekzen, 1995 yılında faaliyetlerine başlayarak kısa sürede Türkiye’nin birçok farklı noktasında market zincirleriyle hizmet vermektedir. Tekzen tarafından sunulan ürün ve hizmetler;

Ev ve mutfak aletleri

Mobilya – ahşap ürünler

Banyo, armatür, duş sistemleri

İnşaat ve tesisat malzemeleri

Hırdavat ve el aletleri

Ev dekorasyon ürünleri

Bahçe ve hobi malzemeleri

Evcil hayvan gereçleri

Otomobil ve bisiklet ürünleri

Seramik

Spor ve kişisel bakım

Boya, elektrik ve aydınlatma gereçleri vb.