Telefon dilini Azerice yaptı... Sosyal medya çalkalandı!

Sosyal medyada telefon dilini Azerbaycan Türkçesi yapan bir kullanıcı ekran görüntüleriyle birçok kişiyi güldürdü. Pek çok Twitter kullanıcısı da bunun üzerine telefon dilini Azerice yapınca sosyal medyada akım başladı