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Telefon dilini Azerice yaptı... Sosyal medya çalkalandı!

Giriş: 05.03.2019 - 12:04 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Sosyal medyada telefon dilini Azerbaycan Türkçesi yapan bir kullanıcı ekran görüntüleriyle birçok kişiyi güldürdü. Pek çok Twitter kullanıcısı da bunun üzerine telefon dilini Azerice yapınca sosyal medyada akım başladı

  • 1Telefon dilini Azerice yaptı... Sosyal medya çalkalandı!
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    Azerbaycan Türkçesi'nin kendine has sevimliliğine diyecek sözümüz yok.

  • 2Telefon dilini Azerice yaptı... Sosyal medya çalkalandı!
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    Twitter'da 'power puff rüm' isimli bir kullanıcısı da bu düşünceden yola çıkarak telefon dilini Azerice'ye çevirdi.

  • 3Telefon dilini Azerice yaptı... Sosyal medya çalkalandı!
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    Telefon dilini Azerice yapan kullanıcı, paylaştığı ekran görüntüleriyle akım başlattı. 

  • 4Telefon dilini Azerice yaptı... Sosyal medya çalkalandı!
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    Pek çok kullanıcı okuduğumuzda bile yüzümüzü gülümsetmeyi başaran Azerbaycan Türkçesi'ne çevirdikleri telefonlarının verdikleri uyarıları sosyal medyadan paylaştı. 

  • 5Telefon dilini Azerice yaptı... Sosyal medya çalkalandı!
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    Twitter kullanıcılarının attıkları paylaşımlara göz atalım...

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  • 17Telefon dilini Azerice yaptı... Sosyal medya çalkalandı!
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  • 19Telefon dilini Azerice yaptı... Sosyal medya çalkalandı!
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