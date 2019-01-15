Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde dün yaşanan olayda, Batıkent Polis Merkezi Amirliğini arayan H.E., ev telefonunu arayan kişinin kendisini savcı olarak tanıtarak terör örgütlerinin banka hesaplarını ele geçirdiğini belirtip 4 bin TL parasıyla ziynet eşyalarını aldığını söyledi.

İhbar üzerine harekete geçen Yenimahalle Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, H.E.'nin evine giderek, yaşlı kadının dolandırıcılarla tekrar irtibata geçmesini sağladı. H.E.'nin polis ekiplerinin yönlendirmesiyle, "Evde başka parlar da var" demesi üzerine dolandırıcılar, polisin tuzağına yakalandı.

DHA'nın haberine göre; H.E.'nin telefonda konuştuğu kişinin "Polis arkadaş parayı gelip alacak" şeklindeki ifadesinin adından adrese gelen Y.G., suçüstü yakalandı.

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