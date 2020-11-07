Önce Xiaomi, ardından Samsung...

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiMobilTelefon pazarında liderlik yarışı kızıştı! Xiaomi mi? Samsung mu? Haberler
ABONE OL

Telefon pazarında liderlik yarışı kızıştı! Önce Xiaomi, ardından Samsung açıklama yaptı

Çinli Xiaomi'nin 2020 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyreğinde Türkiye'nin en çok satan akıllı telefon markası olduğunu duyurmasının hemen ardından Güney Koreli Samsung’dan da açıklama geldi. Samsung Electronics Türkiye’den yapılan açıklamada, "GfK tarafından yayınlanan rapora göre, Türkiye akıllı telefon pazarında üçüncü çeyrekte, adet bazında yüzde 40.4 pazar payına sahip olmamız Türkiye’deki güçlü konumumuzun önemli bir kanıtı niteliğindedir" denildi.

Telefon pazarında liderlik yarışı kızıştı! Xiaomi mi? Samsung mu? Haberler
Önce Xiaomi, ardından Samsung...
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Türkiye akıllı telefon pazarında liderlik yarışı iyice kızıştı. Dün Çinli Xiaomi’nin güncel pazar payıyla ilgili paylaştığı rakamların ardından, Güney Koreli Samsung’dan da açıklama geldi.

Samsung Electronics Türkiye’den “Kamuoyunun bilgisine” başlığıyla yapılan açıklamada, araştırma kuruluşu GfK tarafından yayınlanan rapora göre Samsung’un Türkiye akıllı telefon pazarında üçüncü çeyrekte, adet bazında yüzde 40.4 pazar payına sahip olduğu belirtildi.

Samsung’un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Dünyaya ilham veren ve geleceği bugünden şekillendiren teknoloji devi Samsung olarak, insanların yaşamını kolaylaştıran, fiziksel ve dijital dünyaların mekânsal sınırlarını ortadan kaldıran ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Bu yaklaşımla sunduğumuz akıllı telefonlarımızın, bağımsız araştırma kuruluşlarının da ortaya koyduğu üzere, kullanıcılar tarafından tercih edilmesinin de haklı gururunu yaşıyoruz.

Bağımsız araştırma şirketi GfK tarafından yayınlanan rapora göre, Türkiye akıllı telefon pazarında üçüncü çeyrekte, adet bazında yüzde 40.4 pazar payına sahip olmamız Türkiye’deki güçlü konumumuzun önemli bir kanıtı niteliğindedir.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da insanların yaşamını renklerinden, onlar için yeni ufuklar açan akıllı cihazlarımızla tüketicilerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”

APPLE'I TAHTINDAN İNDİRDİ

Xiaomi Türkiye’den dün yapılan açıklamada ise Xiaomi’nin pazar veri sağlayıcısı Canalys'in son raporuna göre 2020 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyreğinde Türkiye'nin en çok satan akıllı telefon markası olduğu belirtilmişti.

Canalys’nin araştırmasına göre Xiaomi’nin, yıllık yüzde 26 pazar payı ve yüzde 340 büyüme ile Türkiye akıllı telefon pazarında birinci sıraya yerleştiği duyurulmuştu. Bununla birlikte Xiaomi, son olarak üç ana pazar veri sağlayıcısı Canalys, IDC ve Counterpoint Research'e göre 2020 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyreğinde dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olma unvanını tekrar geri kazanmıştı.

Küresel pazar araştırma kuruluşu Counterpoint'in son raporuna göreküresel akıllı telefon pazarında 2020 yılının 3. çeyreğinde Xiaomi yüzde 13’lük paya ulaşarak, Apple’ı geçip, üçüncü sırada yer almıştı. Aynı rapora göre kürsek akıllı telefon pazarında Samsung yüzde 22'lik pay ile liderliğini korumuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İzmir depreminde bile sahneye çıktılar, bu tuzağa dikkat! Haberler
TEKNOLOJİDeprem fırsatçıları!
Xiaomi telefonlarında büyük indirim! 11 Kasım’a özel 11.11 kampanyası detayları
TEKNOLOJİXiaomi telefonlarında büyük indirim!
Türkiye'de en çok satan telefon markası o oldu! Haberler
TEKNOLOJİTürkiye'de en çok o sattı!
'Halka arzdan bu yana en yüksek 9 aylık kâra ulaştık'-Haberler
TEKNOLOJİ'Afet iletişimi için ürün geliştiriyoruz'
Son dakika haberi Netflix ve Amazon Prime Video RTÜK'ten lisans aldı
TEKNOLOJİRTÜK'ten Netflix açıklaması
Son dakika: ABD'deki başkanlık yarışı teknoloji devlerini nasıl etkiledi? Haberler
TEKNOLOJİSilikon Vadisi’nden Biden’a selam!
Trendyol’dan ‘Umudunu Asla Kaybetme’ açıklaması! Haberler
TEKNOLOJİTrendyol’dan ‘Umudunu Asla Kaybetme’ açıklaması
Google Rekabet Kurulu'na sözlü savunma yaptı! Haberler
TEKNOLOJİGoogle'dan 3.5 saatlik savunma!
Son dakika! İlk ceza kesildi! İşte 5 aşamalı plan - Haberler
TEKNOLOJİSosyal medya devlerine 10'ar milyon ceza
Dynabook Türkiye'de bilgisayar pazarına girdi - Haberler
TEKNOLOJİToshiba’nın yerine o geldi!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X