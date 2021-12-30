Bir yılbaşı klasiği olan Milli Piyango çekilişi merakla bekleniyor. Yeni yıla bir haftadan az bir süre kalmasıyla Milli Piyango yılbaşı çekilişine dair araştırmalar hız kazandı. Dev ikramiye ile ilgili hayaller kurulmaya başlandı. Peki Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta başlıyor? Milli Piyango çekilişi bilet sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar...

2022 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyango tarafından 2022 yılbaşı büyük ikramiyesi için 31 Aralık'ta yapılacak özel çekilişinde 120 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 2 adet 12 milyon lira, 10 adet 1 milyon 200 bin lira, 40 adet de 120 bin liralık ikramiye verilecek.

MİLLİ PİYANGO 2022 BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango özel çekilişi, her yıl olduğu gibi bu sene de 31 Aralık tarihinde yapılacak. Milli Piyango sonuçları, özel çekilişin ardından en çok araştırılanlar arasında yerini alacak. Milli Piyango sorgulama 2022, Habertürk ve Milli Piyango Online üzerinden yapılacak. Yılbaşı özel çekilişinin ardından Milli Piyango 2022 bilet sorgulama işleminizi ve sıralı, tam kazandıran numaralar listesini Habertürk'ten öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ TAKVİMİ 2022

Milli Piyango 2022 yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2021 Cuma günü yapılacak. Çekiliş, saat 17.00'de başlayacak. 17.00 itibarı ile 12 bin TL ve 12 milyon TL kazanan numaralar belli olacak.

18.30'da ikinci aşamaya geçilecek 6 bin TL kazanan numaralar açıklanacak. 20.30'da ise 240 TL ile 2 bin TL kazanan numaralar duyurulacak.

Saatler 23.00'ü gösterdiğinde 120 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti kazanan numaralar belli olacak.

TELEFONDAN MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2022 EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ