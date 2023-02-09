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Almanya ve Belçika'dan Türkiye ve Suriye'ye yapılan aramalar ücretsiz

Telekom şirketi Telefonica Almanya, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Almanya'dan Türkiye ve Suriye'ye yapılan aramaların 17 Şubat'a kadar ücretlendirmeyeceğini duyurdu. Belçika'nın en büyük telekom şirketi Proximus'un da aralarında yer aldığı bazı operatörler de Türkiye ve Suriye'ye yapılan arama ve SMS'lerin şubat ayı boyunca ücretsiz olduğunu bildirdi

Almanya ve Belçika'dan Türkiye ve Suriye'ye yapılan aramalar ücretsiz
AA

Telefonica Almanya'dan yapılan açıklamada, yıkıcı depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye halkına taziyede bulunuldu.

Açıklamada, Telefonica'nın kendi markaları O2, O2 Business, Blue, AY YILDIZ ve Ortel Mobile ile Almanya'dan Türkiye ve Suriye'ye 9 Şubat-17 Şubat'ta yapılan arama ve gönderilen SMS'lerden ücret alınmayacağı bildirildi.

Söz konusu süre boyunca Türkiye'de ücretsiz dolaşım sunulduğu belirtilen açıklamada, "Bu, insanların aileleri, arkadaşları ve sevdikleriyle bağlantıda kalmalarına yardımcı olmak içindir. Ayrıca, sahadaki yardımcıları da destekler. Tüm ekiplerimizdeki yardım etme isteği muazzam. Diğer yardım seçenekleri şu anda incelenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Telefonica Üst Yöneticisi (CEO) Markus Haas, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye ve Suriye'den gelen görüntülerin kendilerini derinden üzdüğünü ifade etti.

Haas, "Deprem felaketi karşısında derin bir şok yaşıyorum. O2 Telefonica ve AY YILDIZ'daki ekiplerimizin yardım etme istekliliği ve desteği beni daha da etkiledi. Bağışlar, yardım çalışmaları ya da umut ve güven veren çağrılar ve mesajlar... Her katkı önemlidir. İhtiyaç sahibi insanlar için hep birlikte yakın durmaya devam edelim." ifadelerini kullandı.

BELÇİKA'DAN ARAMA VE SMS ŞUBAT AYI BOYUNCA ÜCRETSİZ

Proximus'tan yapılan açıklamada, depremzedelerle iletişimi kolaylaştırmak için Belçika'dan Türkiye ve Suriye'ye ücretsiz arama ve kısa mesaj hizmeti sunulması kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, şirket depremzedelere taziyelerini sunarken, felaketin yıkıcı görüntüleri karşısında Türkiye ve Suriye'de arkadaşları ve aileleri bulunanlara destek sunulacağının altı çizildi.

Depremden etkilenen bölgelerdeki insanların durumunun ağırlığına dikkat çekilen açıklamada bu aşamada aileler ve arkadaşlarla iletişimin çok önemli olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, Proximus, Scarlet ve Mobile Vikings'in tüm müşterilerine şubat ayı boyunca Belçika'dan Türkiye ve Suriye'ye mobil ve sabit arama ile kısa mesajların ücretsiz sunulduğuna vurgu yapıldı.

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