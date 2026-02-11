"Telefonumun ekranına baktın" kavgası!
İHA'nın haberine göre olay, İskenderun ilçesi Şehit Pamir Caddesi üzerinde yaşandı. Bir kargo şirketinde görevli dağıtıcı personel ve bir vatandaş arasında yaşanan ‘telefonumun ekranına baktın' tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.
Taraflar arasındaki yumruklu kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Vatandaşların araya girmesiyle kavganın sonlandırıldığı öğrenildi.