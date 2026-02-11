Canlı
        "Telefonumun ekranına baktın" kavgası! | Son dakika haberleri

        "Telefonumun ekranına baktın" kavgası!

        Hatay'da meydana gelen bir tartışmada sokak boks ringine döndü. Olaya bir kargo dağıtıcısı ile vatandaş arasında çıkan 'telefonumun ekranına baktın' tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü

        Giriş: 11.02.2026 - 09:25 Güncelleme: 11.02.2026 - 09:34
        "Telefonumun ekranına baktın" kavgası!
        Hatay'da kargo dağıtıcısı ile vatandaş arasında çıkan ‘telefonumun ekranına baktın' tartışması kısa sürede kavgaya dönüşürken, sokağın boks ringini andırdığı anlar kameraya yansıdı.

        İHA'nın haberine göre olay, İskenderun ilçesi Şehit Pamir Caddesi üzerinde yaşandı. Bir kargo şirketinde görevli dağıtıcı personel ve bir vatandaş arasında yaşanan ‘telefonumun ekranına baktın' tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

        Taraflar arasındaki yumruklu kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Vatandaşların araya girmesiyle kavganın sonlandırıldığı öğrenildi.

        Cide'de heyelanda 2 katlı ev çöktü; o anlar kamerada

        Kastamonu Cide'de heyelan riski nedeniyle boşaltılan 2 katlı ev çöktü. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

