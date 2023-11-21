Sakin şehir kentlerinin dokusunun korunması, yerel özelliklerinin ortadan kaldırılması engellenmeye çalışıyor. Bir bölgenin bu şekilde adlandırılabilmesi için 70 ayrı kriteri sağlaması gerekiyor. Türkiye'de ise 2023 itibariyle 22 adet sakin şehir ve bölge bulunuyor.

1999 yılında İtalya'nın Greve in Chianti kentinde Cittaslow Birliği, nüfusu 50 bin altında olan kentlerin üye olabildiği uluslararası bir belediye birliğidir.

Türkiye'yle ilgili çok sayıda çalışması bulunan gazeteci Annabelle Thorpe, Ege'de popüler tatil beldelerine alternatif olabilecek "sakin şehir" (Cittaslow) unvanına sahip 4 bölgeye yazısında yer verdi.

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AKYAKA

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı olan Akyaka, Azmak Nehri'nin kıyısındaki sıralı restoranları, kendine özgü mimarisi, temiz plajı ve ormanıyla turistlerin tercih ettiği bölgeler arasında yer alıyor.

Aynı zamanda Türkiye'nin 22 sakin şehrinden birisi olan Akyaka için Thorpe "Bugün pazar sabahı ama haftanın herhangi bir günü de olabilir. Akyaka aceleye gelecek bir yer değil" yorumunu yaptı.