Televizyon haberciliği ve programcılığı bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Televizyon haberciliği ve programcılığı bölümü iş imkanları

Geleneksel televizyon yayıncılığı, streaming servisleri ve sosyal medya canlı yayınlarıyla keskin bir dönüşüm yaşıyor. Haber tüketicisi artık tek bir ekrana bağlı değil; cep telefonundan, akıllı saatinden hatta oyun konsolundan bile anında bildirim alıyor. Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü, bu çok platformlu ekosistemde içerik üretimi, haber toplama, görsel kurgulama ve yayın stratejisi belirleme konularında uzmanlaşmış dört yıllık lisans programıdır. Öğrenciler; habercilik etiğinden görüntü tekniğine, senaryo formatından yayın hukuku ve veri görselleştirmeye kadar geniş bir yelpazede eğitim görür. Haber merkezinde pratik uygulamalar, reji odasında canlı yayın simülasyonları, saha çekim stajları ve çok kameralı program prodüksiyon projeleri programın temel taşlarını oluşturur.

REKLAM

TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ NEDİR?

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümü nedir sorusu, görsel-işitsel medyada haber ve program üretim süreçlerini hem teknik hem editoryal açıdan kapsayan disiplin olarak yanıtlanır. Müfredat; temel gazetecilik, görüntü dili, haber toplama ve yazma, kamera-kurgu teknikleri, canlı yayın reji, yayıncılık hukuku, medya etiği, dijital prodüksiyon, veri gazeteciliği ve sosyal medya editörlüğü modüllerini içerir. Öğrenciler Adobe Premiere ve DaVinci Resolve ile post prodüksiyon, Avid iNEWS ile haber otomasyonu kullanmayı öğrenir; OBS, vMix veya TriCaster ile çok kameralı canlı yayın akışları tasarlar. Ayrıca drone çekimi, 360 derece video ve sanal stüdyo aplikasyonlarıyla çağdaş görsel anlatım tekniklerini benimser.

TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ EĞİTİM SÜRESİ KAÇ YIL? REKLAM Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümü eğitim süresi kaç yıl? Program sekiz yarıyıldır. İlk yıl kitle iletişimi kuramları, haber yazım teknikleri, temel kamera-kurgu ve medya sosyolojisi dersleri ile başlar. İkinci yılda araştırmacı gazetecilik, görsel iletişim, stüdyo uygulamaları, yayın hukuku ve uluslararası medya sistemi konuları eklenir. Üçüncü sınıfta canlı yayın rejisi, belgesel yapımı, mobil gazetecilik, veri gazeteciliği, program format geliştirme ve haber grafiği tasarımı dersleri yoğunlaşır. Dördüncü sınıfta medya yönetimi, yeni medya girişimciliği, yapay zekâ destekli içerik üretimi, etik ikilemler ve bitirme projesi bulunur. Mezuniyet çalışması; çok kameralı stüdyo programı üretimi, derinlemesine haber belgeseli veya etkileşimli veri haberciliği projesi olabilir. Zorunlu stajlar, ulusal kanalların haber merkezleri, tematik kanalların program editoryası, dijital yayın platformları veya bağımsız prodüksiyon şirketlerinde en az 40 iş günüdür. TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı mezunları ne iş yapar? Muhabir olarak sahadan görüntü toplar, haber yazar; editör olarak gelen görüntü ve metinleri doğrular, paketler. Reji asistanı veya yönetmen yardımcısı olarak canlı yayını yönetir, grafik entegrasyonunu planlar. Program yapımcısı kimliğiyle talk show, magazin veya belgesel formatı geliştirir; prodüksiyon takvimini ve bütçesini yönetir. Dijital yayın editörü olarak sosyal medya haber akışı tasarlar, mobil push bildirim stratejisi oluşturur. Veri gazetecisi olarak açık kaynak veri tabanlarından hikâye çıkarır, infografik ve interaktif harita tasarlar. Ayrıca medya planlama, kurumsal iletişim ya da podcast prodüksiyonu gibi alanlarda da görev alabilir. TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI MEZUNLARI İŞ OLANAKLARI REKLAM Televizyon Haberciliği ve Programcılığı mezunları iş olanakları bakımından ulusal televizyon kanalları, haber ajansları, yerel kanallar, tematik spor-haber kültür kanalları, dijital yayın platformları, YouTube stüdyoları, podcast ağları, sosyal medya haber odaları ve prodüksiyon şirketlerinde geniş yelpazede pozisyon bulur. Büyük holdinglerin kurumsal TV kanalları, üniversite televizyonları ve belediye yayın birimleri de mezunlara iş kapısı açar. Veri haberciliği, mobil gazetecilik ve AR/VR içerik üretimi yükselen alanlar olarak öne çıkar.