Uzun araç kuyrukları oluştu

Kaza öğle saatlerinde TEM Otoyolu Dilovası mevkiinde İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Fırat Erten kontrolündeki hafif ticari araç, şerit değiştirdiği esnada aynı istikamette seyreden Mustafa Ayyıldız idaresindeki minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs bariyerlere çarparak durabildi. Bu sırada aynı istikamette gelen Osman Coşar'ın yönetimindeki otomobil minibüse arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri minibüs içerisinde sıkışan henüz ismi öğrenilemeyen 1 yaralıyı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti yaklaşık yarım 45 dakika trafiğe kapanırken kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların yoldan çekilmesiyle yol tekrar trafiğe açılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.