Bugün öğle saatlerinde TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde şaşırtan görüntüler kaydedildi. Ankara istikametinde seyir halinde olan kamyonet ve otomobil sürücüsü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Otomobil sürücüsü camdan çıkardığı baltayla sol şeritte seyreden kamyonete doğru hamle yaptı. Hem kendi canını hem de trafiktekilerin hayatını tehlikeye atan sürücü elindeki baltayla kamyonete vurmaya çalıştı. Başarılı olamayan baltalı sürücü kamyonetten uzaklaşarak, en sağ şeride geçti. Tüm bu anları bir başka sürücü saniye saniye kaydetti.

YAKALANDI

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağla Sivil Trafik ekipleri harekete geçti. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre plakadan yola çıkan polis, baltalı maganda sürücüsü olduğu tespit edilen M.O.’yu yakaladı.

1110 LİRA PARA CEZASI YAZILDI

Sürücü M. O.’ya ‘Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek’ ve ‘Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek’ suçlarından toplam toplam bin 110 lira para cezası yazıldı.Adli işlemler için Ümraniye Polis Merkezine teslim edilen sürücü M.O., 3 ile 2 yıl arası hapis cezası ile yargılanacak.