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TEMA Vakfı fidan bağışı sayfası | Dev kampanya başladı! TEMA Vakfı fidan bağışı nasıl yapılır?

TEMA Vakfı üç gündür devam eden ve dün şiddetini artıran orman yangınlarında yanan ağaçların yerine yeniden ağaç dikmek için dev ağaçlandırma kampanyasına satart verdi. Peki, TEMA Vakfı fidan bağışı nasıl yapılır? İşte TEMA Vakfı fidan bağışı sayfası...

TEMA Vakfı fidan bağışı sayfası | Dev kampanya başladı! TEMA Vakfı fidan bağışı nasıl yapılır?

TEMA Vakfının amacı, kendiliğinden yetişen doğal ormanları korumak, ağaçlandırma çalışmaları yapmaktır. Yurt genelinde baş gösteren yangınlar milyonların yüreğini de yaktı. Şimdi yurt genelinde yangında yitirdiğimiz ağaçlarımızın yerine yenilerini dikmek için seferberlik başlatıldı.

TEMA VAKFI FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

TEMA Vakfının resmi sitesinde yer alan 'Bağış Yap' butonu tıklanır. Açılan sayfada bağış yapılacak seçenekler listelenir. Bağış türünü seçtikten sonra verilen alanlar doldurularak bağış gerçekleştirilir.

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