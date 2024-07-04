Tembellikleriyle ünlü pandaların ilginç dünyası: Neden bu kadar az hareket ediyorlar?
Doğanın en sevimli ve merak uyandıran hayvanlarından biri olan pandalar, yavaş hareketleri ve uzun uyku süreleriyle bilinirler. Çoğunlukla bambu yiyerek beslenen bu dev ayılar, günlerinin büyük bir kısmını dinlenerek geçirirler. Peki, pandaların bu tembel yaşam tarzının ardında yatan nedenler nelerdir? İşte detaylar!
Pandalar, doğanın büyüleyici ve gizemli yaratıkları arasında yer alırlar. Sevimli yüzleri ve tembel halleriyle tanınan bu dev ayılar, günün büyük bir bölümünü bambu yiyerek ve dinlenerek geçirirler. Bu tembel yaşam tarzının ardında, biyolojik ve çevresel pek çok neden yatmaktadır. İşte sevimli dostlarımızın hayatına dair detaylar...
BAMBUDAN OLUŞAN BİR DİYET
Bir zamanlar etobur olan günümüz pandalarının ataları, 7 milyon ila 2 milyon yıl önce kademeli olarak tamamen bambudan oluşan bir diyete geçtiler. Bambunun beslenme profili etinkinden daha farklı olamazdı.
Etin verdiği enerji yoğundur fakat bambu çok besleyici değildir ve besinleri sindirimi zor selülozda hapsolmuştur. Science dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma ("Bambu yiyen dev pandanın günlük enerji harcaması son derece düşük") panda yaşam tarzına ışık tutuyor.
SİNDİRİM SİSTEMLERİ VE BESLENME ALIŞKANLIKLARI ZITLIK GÖSTERİYOR
Dev pandalar bir etoburun sindirim sistemine, ancak bir otoburun beslenme alışkanlıklarına sahiptir. Yine de otçullar için bile son derece tembeller. Çinli bilim insanlarından ve İskoçya'dan bir bilim insanından oluşan ekip, üç vahşi ve beş tutsak pandanın saatlik davranışlarını titizlikle analiz etti.
Pandaların günlük enerji harcamaları, kendi vücut kütlelerindeki bir kara hayvanı için beklenenin yalnızca %38'i kadardı ve koalalar gibi diğer bitki yiyen memelilerden bile çok daha düşüktü. Beslenmelerinden fazla enerji almadıkları - alamadıkları - için metabolizma hızları çok düşüktür.
SADECE YİYECEK ELDE EDECEK KADAR HAREKET EDİYORLAR
Bu da pandaların zamanlarının çoğunu aylaklık ederek geçirdikleri anlamına geliyor. Vahşi doğada pandalar zamanlarının yarısında, esaret altında ise üçte birinde fiziksel olarak aktiftir. Sadece yiyecek elde edecek kadar hareket ederler ve bunun dışında pek bir şey yapmazlar.
METABOLİZMALARI HAKKINDA ARAŞTIRMA YAPILDI
Pekin'deki Çin Bilimler Akademisi'nde zooloji profesörü olan kıdemli yazar Fuwen Wei, "Bambu diyeti düşük enerji içerdiği için pandanın metabolizmasının düşük olacağını düşündük" dedi. "Ancak bu kadar düşük olması, üç parmaklı tembel hayvana eşit olması ve koaladan çok daha düşük olması çok şaşırtıcı."
Araştırmacılar, dev pandadan daha düşük günlük enerji kullanımına sahip bilinen tek memelilerin, günde beklenen enerjisinin yüzde 21'ini harcayan Avustralya kaya sıçanı (Zyzomys argurus) ve günde beklenen enerjisinin yüzde 26'sını harcayan altın köstebek (Eremitalpa namibensis) olduğunu belirtiyor.
GPS KAYITLARI ALINDI
GPS kayıtları pandaların tembel bir grup olduğunu gösterdi; çok fazla hareket etmiyorlar ve hareket ettiklerinde de yavaş hareket ediyorlar. Araştırmacılar, tutsak pandaların zamanlarının sadece üçte birini, vahşi pandaların ise zamanlarının yaklaşık yarısını hareket ederek geçirdiklerini tespit etti.
Araştırmacılar ayrıca, vahşi pandaların saatte ortalama 15,5 metre hızla yiyecek aradığını ve bu hızın "çok düşük" olduğunu belirtiyor.
Araştırmacılar ayrıca dev panda otopsi verilerini de inceledi ve hayvanların boyutlarına göre diğer ayılara kıyasla daha küçük beyin, karaciğer ve böbreklere sahip olduğunu tespit etti
Araştırmacılar, bu küçük organların çalışması için muhtemelen daha az enerjiye ihtiyaç duyduğunu ve pandaların değerli kalorilerden tasarruf ettiğini söyledi.
Kaynak: Live Science, Forbes