Katar Emiri Al Sani kimdir?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Sekizinci Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani’nin katılımıyla bugün İstanbul’da yapılacak.

KATAR EMİRİ AL SANİ KİMDİR?

25 Haziran 2013 yılından beri Katar Emiri olan Temim bin Hamed Al Sani 3 Haziran 1980 yılında Katar-Doha'da doğmuştur. İngiltere'deki Middlesex Harrow School'dan mezun olan Hamed Al Sani, 1998 senesinde de Kraliyet Askeri Akademisi'ni bitirmiştir. Bir süre Katar Silahlı Kuvvetleri'nde Teğmen olarak görev yapan Şeyh Temim bin Hamed Al Sani bilinene göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın arkadaştır.