Temizlik etkinliğinde yuvadan çıkıp denizle buluştular

AA

Deniz kaplumbağalarının kentteki üreme alanlarından biri olan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü sahilinde temizlik etkinliği düzenlendi. AA'nın haberine göre Toroslar Kaymakamlığı, Toroslar Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mersin Üniversitesi (MEÜ) iş birliğindeki etkinliğe, öğretmenler, öğrenciler ve çeşitli branşlardan sporcular da katıldı. Kumsalda temizlik yapıldığı sırada yumurtalarından çıkmaya çalıştığı fark edilen yavrular, denizle buluşturuldu.

"MERSİN GENELİNDE 250-300 BİN YAVRU DENİZE KAVUŞUYOR" MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, gazetecilere, bu yıl deniz kaplumbağalarıyla ilgili faaliyetleri, son yuvalardan çıkan yavruların denize kavuşmasının ardından tamamladıklarını söyledi.

319 YUVA TESPİT EDİLDİ Alata sahilinin deniz kaplumbağalarının önemli üreme alanından biri olduğunu belirten Ergene, bu yıl burada 319 yuva tespit ettiklerini bildirdi. Ergene, deniz kaplumbağalarının kentte Kazanlı, Davultepe, Alata, Göksu ve Anamur olmak üzere 5 üreme alanı bulunduğunu aktararak, "Davultepe'de de 228 yuva tespit etik. Kazanlı'da her yıl 1000 civarında, Anamur'da da 1000 ve üzerinde yuva oluyor. Dolayısıyla Mersin geneline baktığımızda 250-300 bin canlı yavrunun denize kavuştuğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.