        Temizlik görevlisi, öğrenciyi darp etti | Son dakika haberleri

        Temizlik görevlisi, öğrenciyi darp etti

        Bolu'da 9 yaşındaki öğrencinin okulun temizlik görevlisi tarafından darbedildiği iddia edildi. Boğazı sıkılan küçük çocuğun darp raporunda doku zedelenmesi tespit edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        21.11.2025 - 18:52
        Temizlik görevlisi, öğrenciyi darp etti
        İHA'nın haberine göre; olay, dün sabah saatlerinde Aşağısoku Mahallesi'nde bulunan Yıldırım Beyazıt İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, temizlik görevlisi, 9 yaşındaki E.Y.'yi montunu askıya astığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle boğazından sıkarak darbetti. Akşam saatlerinde evine döndüğünde oğlunun ağladığını gören baba İbrahim Yiğit, durumdan şüphelenerek ne olduğunu sordu. Küçük çocuk, okulda yaşanan olayı ağlayarak ailesine anlattı. Bunun üzerine baba Yiğit, oğlunu alarak karakola gidip şikayetçi oldu. Ardından hastaneye başvuran aile, darp raporu aldı. Raporda çocuğun boğazında doku zedelenmesi olduğu belirtildi. Yaşanan olay sonrası aile, okul yönetimi ve temizlik görevlisi hakkında şikayette bulundu.

        "BİZ OLAYI ÖĞRENDİĞİMİZDE ŞOK OLDUK"

        Baba İbrahim Yiğit, "Oğlum sabah okula gidip, sınıfa girdiğinde montunu asmak istemiş. Orada bulunan temizlik görevlisi, oğlumun boynunu sıkarak darbetmiş. Sonrasında çocuğumu itmiş. Sınıf öğretmeni içeriye girdikten sonra çocuğu yerden kaldırıyor. Sınıftaki tüm öğrenciler öğretmene durumu anlatıyor. Öğretmen sonra temizlik görevlisi ile konuşuyor. Sınıfa döndüğünde öğrencilere, ‘Ben onu uyardım bir daha yapmayacak' demiş. Daha sonrasında öğretmen, müdür ve temizlik personeli kendi aralarında konuşup olayı kapatmaya çalışmışlar. Bize hiçbir bilgi verilmedi. Böyle bir durumdan bize bahsetmediler, daha sonrasında olayı kapattılar. Temizlik görevlisi okul çıkışında oğluma, ‘Bu bizim aramızda kalsın, kimseye söyleme' diyerek tehditvari konuşmuş. Çocukta korkudan, ‘Tamam ağabey söylemeyeceğim' demiş. Biz olayı öğrendiğimizde şok olduk. Karakolda, temizlik personelinden, öğretmen ve müdürden şikayetçi olduk. Sonrasında ise darp raporu aldık. Okulla görüştüm, olayı halen daha kapatmaya çalışıyorlar, konuyu ufak bir durum olarak anlatıyorlar. Şu anda çocuğumun psikolojisi bozuldu, okula gidemiyor" dedi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

