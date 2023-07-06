Bedelli askerlik ücreti 2023: Bedelli askerlik ücreti açıklandı mı? Bedelli askerlik ücreti gündemdeki yerini aldı. Yapılan yeni zamlar ile birlikte güncel ücretin ne kadar olacağı ve ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Ocak ve temmuz aylarını kapsayan dönemde 2023 tutarını ödeyen adayların yanında ağustos ayından itibaren zamlı miktarlar ödenecek. İşte 2023 bedelli askerlik ücreti hakkında merak edilen bilgiler... Habertürk Giriş: 06.07.2023 - 16:49 Güncelleme: 06.07.2023 - 16:49 facebook

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Bedelli askerlik ücretine ne kadar zam geleceği merak konusu oldu. Bedelli askerlik ücreti memur maaşına gelen zam doğrultusunda yeniden şekillenecek. Yeni ve zamlı bedelli askerlik ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle netlik kazanacak. İşte "2023 Temmuz zammı ile yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar ve kaç TL olacak, yüzde kaç zam gelecek?" sorularının yanıtları...

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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR? Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde bedelli askerlik ücretine ilişkin yer alan bilgiler şu şekilde, Hazine ve Maliye Bakanlığının 13 Ocak 2023 tarihli ve "Mali ve Sosyal Haklar" konulu Genelgesi ile 01 Ocak-30 Haziran 2023 dönemi için Memur Aylık Katsayısı 0,433684 olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda; Bedelli Askerlik Bedel Tutarı: 240.000 x 0,433684 (memur aylık katsayısı) =104.084,16 TL Ek Bedel Tutarı (Aylık) : 3.500 x 0,433684 x 1 = 1.517,89 TL (Yoklama Kaçağı/Bakayalar için) üzerinden uygulanacaktır. 2. 13.01.2023 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır.