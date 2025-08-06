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        Haberler Dünya Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler, Epstein soruşturması için Clinton çiftini ifadeye çağırdı | Dış Haberler

        Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler, Epstein soruşturması için Clinton çiftini ifadeye çağırdı

        ABD Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçiler, Jeffrey Epstein soruşturması ile ilgili olarak eski Başkan Bill Clinton ile eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da dahil olmak üzere bir dizi yüksek profilli eski hükümet yetkilisini Kongre'de ifade vermeye çağırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2025 - 09:49 Güncelleme: 06.08.2025 - 10:11
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        Clinton çifti ifadeye çağrıldı
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        Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Denetim ve Kamu Reformu Komitesi, Epstein dosyalarıyla ilgili olarak yeni bir adım attı.

        Komite başkanı James Comer, yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı ile aralarında Clinton'ların da olduğu bir dizi eski üst düzey yöneticiye, "Epstein soruşturması ile ilgili olarak" Kongre'de ifade vermek üzere celp gönderdiklerini belirtti.

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        Söz konusu celpler, geçen ay bir alt komite üyelerinin, Demokratların önderliğinde sunulan ve üç Cumhuriyetçinin de katıldığı "Epstein dosyalarının tam, eksiksiz ve sansürsüz halini" Adalet Bakanlığından talep etmek için iki partinin de katıldığı oylamanın ardından geldi.

        Comer ayrıca, Cumhuriyetçilerin önderliğinde yapılan bir diğer oylamada da 10 eski ABD yetkilisini yine Epstein olayıyla ilgili olarak Kongre'ye ifade çağırdıklarını bildirdi.

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        JEFFREY EPSTEIN OLAYI

        En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

        Açıklanan Epstein dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

        ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile son günlerde kamuoyunda "Epstein dosyaları" olarak bilinen belgelere yönelik yürüttüğü incelemeyle gündeme gelmişti. Adalet Bakanı Pam Bondi, Epstein'e ait binlerce görüntünün incelendiğini aktarmıştı.

        İnceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan bir "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.

        ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söyleyemediğini" iddia etmişti.

        Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'in 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik bir mektup yazmasını istediğini, bu mektuplardan birinin de Trump'a ait olduğunu iddia etmişti.

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