Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde yer alan temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir'in maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Giriş: 22.10.2024 - 11:53 Güncelleme: 22.10.2024 - 11:53
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizin bu haftaki maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
UEFA AVRUPA LİGİ
23 Ekim Çarşamba
17.30 Galatasaray - Elfsborg: Matej Jug, Slovenya
24 Ekim Perşembe
22.00 Fenerbahçe - Manchester United: Clement Turpin, Fransa
22.00 Lyon - Beşiktaş: Harm Osmers, Almanya
UEFA KONFERANS LİGİ
24 Ekim Perşembe
19.45 NK Celje - Başakşehir: Oleksii Derevinskyi, Ukrayna
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