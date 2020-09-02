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Christopher Nolan'ın yeni filmi 'Tenet', Türkiye'de sinema salonlarının umutlarını boşa çıkardı. İzleyicileri sinema salonlarına çekeceği düşünülen 'Tenet', üzerine yüklenen misyonu gerçekleştiremedi.

Başrollerini John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki ve Kenneth Branagh'ın paylaştığı bilim - kurgu türündeki filmin beklentileri boşa çıkarması konusunda Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) Genel Sekreteri Fevzi Genç bir açıklama yaptı. Genç, 'Tenet'ten dolayı çok umutlu olduğunu ancak beklenen etkinin oluşmadığını belirtti. Türkiye genelindeki salonların hareketlenme umuduyla kapılarını açtığını söyleyen Fevzi Genç, "Beklenen hareket olmadı. Küçük işletmeler umduklarını bulamadığından dolayı salonları yeniden kapatmaya başladı. Tempo yakalayacaklarına inansalardı kapatmazlardı" dedi.