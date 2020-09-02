'Tenet'in gişesi nihayet açıklandı

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Christopher Nolan'ın 'Tenet'i tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sinema salonları adına hareket sağlayacağı beklentileriyle 26 Ağustos'ta gösterime girdi.

Ne var ki filmin yapımcısı Warner Bros Pictures'ın Türkiye'deki gişe rakamlarını açıklamama kararı olmasıyla beklentilileri ne ölçüde karşıladığını ölçmek mümkün olmamıştı.

Warner Bros Pictures, 'Tenet'in Türkiye'deki gişe rakamlarını açıklamama kararından vazgeçti.

Filmin gişe rakamları iki günlük gecikmeyle açıklandı.

Başrollerini John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki ve Kenneth Branagh'ın paylaştığı bilim-kurgu türündeki 'Tenet' 5 günde 57.182 kişi tarafından izlendi.

Hasılatı ise 1.251.364 TL.

'Tenet' kalibresinde bir film, Türkiye'de sinema salonlarının beklentilerini yeterince karşılayamamış olsa da gişesi mevcut şartlar içinde hiç de fena değil. 'Tenet', ağustosta gösterime giren tüm fimlerin toplam gişesinin 3'te birini elde etti.