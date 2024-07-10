Tenis topunun yüzeyi neden tüylü? Tenis topunun rengi çok şey anlatıyor!

Basketbol topunun genellikle kiremit renginde olması gibi tenis topunun da genelikle yeşil bir renkte olması çoğumuzun dikkatini çekmiştir. Peki hakikaten nedir bu tenis topunun gizemi?



Tenis topları genellikle 6,8 cm büyüklüğünde oluyor ve bu topların dış kaplaması keçeden yapılıyor. Yunuşak yapısına rağmen zıplayabilen bu topların renginin bir anlamı var! Tenis topunun uşaktan bakınca yeşili andıran aslında yeşile çalan fosforlu sarı bir tonu olur.