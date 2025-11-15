Habertürk
        Teoman: Rock yıldızı olarak yaşamıyorum - Magazin haberleri

        Teoman: Rock yıldızı olarak yaşamıyorum

        Teoman, Brand Week İstanbul'da varoluşçuluğun şarkı yazarlığına etkisinden müzik sektöründe yaşadığı zorluklara, depresyon ve anksiyete dönemlerinden yeni arabesk film projesine kadar birçok konuda konuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 09:53 Güncelleme: 15.11.2025 - 09:53
        "Rock yıldızı olarak yaşamıyorum"
        Ünlü şarkıcı Teoman, iş dünyası, markalar ve yaratıcı endüstrileri bir araya getiren 'Brand Week İstanbul'un konuğu oldu. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen program kapsamında şarkıcı, Yekta Kopan'ın moderatörlüğünde 'Bir Rockstar'ın Varoluşla İmtihanı' başlıklı söyleşide konuştu.

        Teoman, genç yaşlarında "Ben kimim?", "Hayattaki yerim nedir?" sorularıyla varoluşçuluktan çok etkilendiğini ve bu alandaki kitapları okuduğunu söyledi. Birçok düşünürün kendi kişiliğini ve şarkı yazarlığını derinden etkilediğini belirten Teoman, "İnsan o yıllarda çok etkilenince bütün kişiliğini de o temel üzerine kuruyor. Albert Camus, Jean-Paul Sartre ve Milan Kundera derken benim şarkı yazarlığım da onlardan başlayan, onlara benzer bir yer halini aldı." dedi.

        "SÜREKLİ BİR ROCK YILDIZI OLARAK YAŞAMIYORUM"

        İnsanların şarkılarındaki kişi gibi yaşadığını düşündüklerini dile getiren Teoman, "Ben sürekli bir rock yıldızı olarak yaşamıyorum. Hatta neredeyse hiç rock yıldızı olarak yaşamıyorum. Sadece sahnede rock yıldızıyım. Gündelik hayatım gayet sıradan, monotondur. Yaptığım şeyler bellidir. Enteresan bir şey yoktur. Sabah genelde dinginleşme ve o güne kendimi formatlama zamanımdır. Spor da buna çok yarıyor. Ben uzun yıllar boyunca depresyondan, keyifsizlikten ve can sıkıntısından çok çekmiş bir adamım. Şimdilerde anksiyetem azaldı. Başka türlü bir yaşam sürdürdüğüm için, eskisi kadar beni huzursuz etmeyen bir yere geçtim." ifadelerini kullandı.

        "GENÇLİĞİMDEKİ ENERJİYE SAHİP DEĞİLİM"

        Teoman, ilk albümü çıktıktan sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını aktararak şöyle devam etti; "Sektörün hiç gelişmemiş bir yer olduğunu, her şeyi icat etmem gerektiğini gördüm. Bizim beraber çalıştığımız insanların da hiç kalifiye olmadığını gördüm. Ben de zaten kendimce çok gelişmemiştim ama böyle şeyler kolektif çalışmayı çok zor bir hale getirdi. Kimin iyi, kimin kötü olduğunu da bilmiyorsun. Nasıl çalışılacağını da bilmiyordum. Sürekli yurt dışından kitaplar getirirdim. Prodüksiyona hazırlık, şarkı yazımı, stüdyo kullanımı, ışık kullanımı falan… Türkiye’de bunları gerçekleştirmek çok zordu. Paçalarımdan birileri tutuyormuş gibi gelirdi. Çok zor dönemlerdi; şimdiki zorluk da başka. Şimdi sektör çok daha gelişti. Artık organize bir alanda çalışıyorum. Bir de tabii ki 30 seneyi aşan bir profesyonel kariyerim var. Artık işlerim daha kolay yürüyor. Fakat aradan çok uzun zaman geçtiği için gençliğimdeki enerjiye sahip değilim."

        Artık daha az konser verdiğini ve mesleğinin hayatının merkezinde olmadığını söyleyen Teoman, boş vakitlerinde kitap okumaya ve kendini geliştirmeye devam ettiğini anlattı. Teoman, söyleşinin; 'Bir Rockstar'ın Varoluşla İmtihanı' başlığına atıfta bulunarak bu imtihanının hâlâ devam ettiğini ve kendini 50 yaşında "Ben bu kişiyim" diye tanımlayamadığını belirtti. Duygularının ve kararlarının gün içinde bile değişebildiğine dikkat çeken sanatçı, insanın ölene kadar kendini inşa ettiğini söyledi.

        "BİR ARABESK ŞARKICISINI OYNAYACAĞIM"

        Teoman, senaryosu hazır olan bir filmde rol alacağından da bahsederek sözlerini şöyle sürdürdü; "Bir arabesk şarkıcısını oynayacağım. Bıyıklı bir Teoman fikri beni çok heyecanlandırıyor. 1-2 ay içerisinde hızlı hızlı çekip yaz öncesi tamamlamak istiyoruz. Müslüm Gürses'ten, Azer Bülbül'den, Selami Şahin'den şarkılar söyleyen bir arabeskçiyi canlandırmak istiyorum. İki tane romanla uğraşıyordum; bir anda bunaldım. Laptopumu çöpe atıp kurtuldum. Size de tavsiye ederim. Kitabınızı çöpe attığınız zaman, yazar olarak büyük bir rahatlama geliyor."

        #teoman
