Tepe Servis, Çağrı Merkezleri Derneği (ÇMD) tarafından verilen, Avrupa Birliği standartlarında hizmet sunulduğunu belgeleyen EN15838:2009 Müşteri İletişim Merkezleri Hizmet Sertifikasını aldı.

Bu sertifika ile müşteri iletişim merkezinin stratejisi, süreçleri, çalışan memnuniyeti, altyapı ve sağladığı müşteri memnuniyeti süreçlerini kapsayan denetimleri başarıyla tamamlanmış oldu.

Sertifikayı düzenlenen törenle ÇMD Yönetim Kurulu Başkanı Rengin Ağılönü tarafından, Tepe Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri Müdürü Nuran Şahin’e takdim edildi. Ağılönü, “Dernek olarak, hızlı bir gelişim gösteren sektörümüzün sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için hizmet kalitelerinin belgelendirilmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Çağrı merkezleri için özel hazırlanmış bir içeriğe sahip bu sertifikasyon ile sektörümüzde sunulan hizmetlerde standardizasyon sağlamayı amaçlıyoruz. Sertifikaya sahip olan firmalar süreçlerinin etkinliğini artırıyor ve rekabet anlamında önemli avantajlar elde ediyor. Çalışan memnuniyeti konusunda da gereklilikler içeren bu standart sayesinde iyileşen süreçlerle vatandaşlarımız da daha iyi, güvenli, pratik ve hızlı bir hizmet seviyesine kavuşmuş oluyor” dedi.

Tepe Çağrı Merkezi ekibini bu başarısından dolayı kutlayan Ağılönü, “Ayrıca Tepe Çağrı Merkezi’nin belgelendirme sürecinde Çağrı Merkezleri Derneği’ni tercih etmesinden büyük memnuniyet duyduğumuzu da belirtmek isterim” dedi.

Tepe Çağrı Merkezi Direktörü Nuran Şahin, “Tepe Çağrı Merkezi’nde, hedeflerimiz ve şirket politikamızın gereği verdiğimiz hizmeti uluslararası standartlarda tescillemek istedik. Bundan böyle müşterilerimize, özellikle Çağrı Merkezleri için özel şartlar içeren, anahtar performans göstergeleri doğrultusunda, sürekli yenilik ve iyileşme merkezli bir hizmet sunmayı hedefleyen EN15838:2009 Müşteri İletişim Merkezleri Hizmet Sertifikasıyla hizmet verecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇMD’yi tercih ederek çok doğru bir seçim yaptıklarının belirten Şahin, “Çağrı Merkezleri Derneği, sektörün tam merkezinde yer alıyor. Sektöre yön veriyor ve ülkemizi bu anlamda dünyada temsil ediyor” dedi.