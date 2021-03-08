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Tepe Servis ve Mobil: Çalışanlarımızın yüzde 61’i kadın

Kadın dostu şirketler gibi çeşitli kategorilerde Türkiye’nin ilk 100 şirketi arasında yer aldıklarını vurgulayan Tepe Servis ve Yönetim Genel Müdürü Canan Çakmakcı, “Kadın yönetici sayımızla da parmakla gösterilen bir şirketiz. Eşit oranda kadın-erkek çalışanlardan oluşan bir makine operatörü kadromuz var. Başarının sırrının her zaman her alanda eşitlikte olduğuna inanıyoruz” dedi.

Tepe Servis ve Mobil: Çalışanlarımızın yüzde 61’i kadın
HABERTURK.COM

Entegre tesis yönetimi alanında inovatif çözümler sunan Tepe Servis ve Yönetim, kadın çalışan istihdamı ve iş kollarında sunduğu fırsat eşitliğiyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 8 bin 500 kişiye istihdam sağlayan şirketin çalışanlarının yüzde 61’ini kadınlar oluşturuyor.

“En üst yöneticisinden sahadaki personeline kadar ayrım yapmadan, eşit haklar ve hepsinden önemlisi uyumlu, ahenkli, huzurlu bir ortamı oluşturan kadın ve erkeklerden oluşan büyük bir aileyiz” açıklamasını yapan Tepe Servis ve Yönetim Genel Müdürü Canan Çakmakcı, “Bizim kadın çalışan sayımız erkek çalışanlarımızdan daha fazla. Bu nedenle kadın çalışan dostu şirketler gibi çeşitli sıralamalarda ülkemizdeki ilk 100 şirket arasında yer alıyor ve bununla gurur duyuyoruz. Sadece kadın çalışan sayımızla değil, kadın yönetici sayımızla da parmakla gösterilen bir şirketiz” diye konuştu.

Faaliyet alanları gereği tesis yönetim ve kurumsal temizliğin bir parçası olan “endüstriyel temizlik makinesi”, “araç operatörlüğü” gibi genellikle erkek çalışanların görüldüğü iş kalemlerinin bulunduğunu anlatan Çakmakcı, “Araç operatörlüğü pozisyonunda yalnızca ülkemizde değil dünyada da genellikle erkeklerin istihdam edildiğini görüyoruz. Oysaki bu ne kas gücü ne de cüsse isteyen bir iş. Biz bu sebeple baştan bu ayrımı kaldırarak konuya yaklaştık ve kadın çalışanlarımıza da makineci olmak imkanını açtık” ifadelerini kullandı.

KADIN DOSTU ŞİRKETTE 23.SIRADA

Çakmakcı, şu açıklamaları yaptı: “Uygulamamızın bazı pozitif sonuçlar doğurduğunu gördük. Zaman içerisinde kadınların kullandığı araç ve makinelerde bakım onarım maliyetlerinin, makine arızlarının azaldığını tespit ettik. Kadın çalışanlarımız sorumlulukları altındaki cihaz ve ekipmanları erkeklere oranla daha titiz kullanıyor, ayrıca kullanım kurallarını asla ihlal etmiyor. Şu anda eşit oranda kadın-erkek çalışanlardan oluşan bir makine operatörü kadromuz var. Tüm bunlarla birlikte genellikle kadın çalışanlardan oluştuğu düşünülen çağrı merkezimizde de çok sayıda erkek çalışan var. Biz tüm iş kollarında eşitlikten yana olduğumuzu hem söylemlerimiz hem de uygulamalarımızla ifade ediyoruz. Başarının sırrının da her zaman her alanda eşitlikte olduğuna inanıyoruz. Başarı, her alanda kesinlikle kadın/erkek ayrımı gözetmeyen bir unsur.”
Tepe Servis ve Yönetim, Capital Dergisi tarafından düzenlenen “Kadın Dostu Şirketler” araştırmasında ilk 100 şirket içerisinde 23’üncü, “Kadın Yönetici Dostu” kategorisinde ise 56’ncı sırada yer aldı.

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