SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Kendilerini polis alarak tanıttılar
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Tepe lambalı araçla gasp yapan sahte polisler yakalandı

Kuzey Marmara Otoyolunda tepe lambalı otomobilleriyle önünü kestikleri TIR sürücüsünü kendi araçlarının bagajına kapatarak 26.5 ton ağırlığında 670 bin TL değerinde külçe alüminyumu çaldıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. Hadımköy'de bir depoda ele geçirilen külçe alüminyum ise sahibine teslim edildi.

20.10.2018 - 16:04 | Güncelleme: DHA

Kuzey Marmara Otoyolunda 9 Ekim'de meydana gelen olay polis kayıtlarına göre şöyle gelişti;İzmit, Derince limanına gemiyle getirilen külte Alüminyum'u kullandığı TIR'a yükleyen şoför B.K.Ö. aracıyla Hadımköy'e gitmek için yola çıktı. Yavuz Sultan Selim Köprüsünü geçtikten sonra yemek için mola veren daha sonra yola çıkan şoförün kullandığı TIR'ın önü tepe lambası bulunan bir araç tarafından kesildi. Otomobilden inen kişiler kendilerini polis olarak tanıtarak şoför B.K.Ö.'yü ellerini plastik kelepçeyle bağlayarak kendi araçlarına oturttular. Bir süre sonra şüpheliler B.K.Ö.'yü bu kez aynı otomobilin bagajına koyarak yollarına devam etti.

BAGAJDAN KAÇTI KÖYLÜLER HIRSIZ SANIP ATEŞ ETTİ

DHA'nın haberine göre, bir süre bu şekilde yola devam edilmesinin ardından ellerindeki plastik kelepçeden kurtulan B.K.Ö. otomobilin bagaj kapağını açarak aşağı atladı. Koşarak uzaklaşan B.K.Ö., Çatalca'nın Çanakça köyünde bir kıraathaneye sığındı. Köylülerin hırsız sanarak ateş ettiği B.K.Ö. polis ekipleri tarafından teslim alındığında gasp olayı ortaya çıktı.

ÇALDIKLARINI SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak kısa sürede şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını belirlendi. Düzenlenen operasyonda çaldıkları 26.5 ton Alüminyumu Hadımköy'de satmaya çalışan şüpheliler yakalandı. Çete lideri M.D.(35) ile M.D., M.K., M.E., H.E., H.T., M.A., Y.K. Gasp Büro Amirliğinde sorguya alındı.

Şüphelilerin çaldığı Alüminyum bulunarak sahibine teslim edilirken, işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 2
  • Misafir 35 dakika önce
    #YeniTürkiye
  • Misafir 54 dakika önce
    şimdi bu suçlulae 2-3 sene yatıp çıkar. ceza caydırıcımı? değil. ceza caydırıcı olmalı ki tekrarlanmasın. bunların alınlarına sıcak damga vuracaksın. toplum içinde tekmelenecek görenler yüzlerini çevirecek ki en büyük ceza budur.
Kalan karakter : 300
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X