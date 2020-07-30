Kebapçıya gitmeden, evinizde rahatlıkla hazırlayabileceğiniz, yapımı kolay ve leziz olan tepsi kebabı tarifi için kağıt kalemi hazırlayın.
Tepsi Kebabı Malzemeler:
- 600 Gram Orta Yağlı Kıyma
- 1 Adet Kuru Soğan
- 1 Tutam Maydanoz
- 1 Adet Yeşil Biber
- Karabiber
- Pul biber
- 2-3 Diş Sarımsak
Üzerini Süslemek İçin
- 1 Patates
- 1 Tane Domates
Sosu İçin
- 2 Yemek Kaşığı Domates Salçası
- Yarım Çay Bardağı Zeytinyağı
Tepsi Kebabı Hazırlanışı
- Tepsi kebabını yapmak için bütün yeşillikler ince ince doğranır.
- Kıyma ve baharatlar eklenerek, iyice yoğrulur.
- 1-2 saat dinlendikten sonra, 25-30 cm çarın da tepsiye bastırarak yayılır, üzerini süsleyip sosu ilave edilir.
- 200 derece önceden ısıtılmış fırında 40 dk pişirilir.
- Tepsi kebabı hazır. Afiyet olsun…
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