Ter kokunuz neden değişiyor hiç düşündünüz mü? Cevap tabağınızdakilerde saklı
Hepimizin kendine özgü bir vücut kokusu var. Bu koku, genetik faktörlerin yanı sıra hijyen, yaşam tarzı ve hormonal değişiklikler gibi faktörlerden etkilenir. Ancak bununla da sınırlı değil. Yediğimiz yiyecekler de kokumuzu değiştirebiliyor. Bazı besinler terimizin daha hafif kokmasını sağlarken, bazıları daha keskin kokmasına neden olabiliyor. Peki hangi yiyecekler ter kokusunu artırıyor? İşte o besinler...
Vücut kokusu, çoğu zaman yalnızca temizlik alışkanlıklarıyla ilişkilendirilse de aslında bundan çok daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Ter bezlerinin salgıladığı sıvı, ciltte yaşayan bakterilerle etkileşime girerek kendine özgü bir koku oluşturur. Ancak bu süreci etkileyen tek faktör hijyen değildir. Genetik yapıdan hormonlara, stres seviyesinden kullanılan ilaçlara kadar pek çok unsur vücut kokusunun tonunu belirler. Ruh halimiz bile bu ‘’kimyasal imzanın’’ değişmesine neden olabilir. Bu yüzden vücut kokusu, sadece fiziksel bir durum değil; aynı zamanda yaşam tarzımızın dışa yansıyan sessiz bir göstergesidir. Peki severek yediğiniz yiyeceklerin ter kokunuz üzerindeki etkisini hiç düşündünüz mü?
Bazı yiyecekler sindirim sırasında parçalanırken ortaya çıkan uçucu bileşikler ter yoluyla dışarı atılıyor ve bu da vücut kokusunun değişmesine neden oluyor.
Hangi besinlerin vücut kokusunu nasıl etkilediğini bilmek, hem sosyal yaşam hem de kişisel konfor açısından daha bilinçli seçimler yapmayı sağlıyor.
TER NEDEN KOKAR?
Sanılanın aksine terin bir kokusu yok. Ancak ter cilt yüzeyindeki bakterilerle etkileşime girdiğinde kötü koku oluşuyor. Yani daha fazla terlemek, mutlaka daha fazla kokacağınız anlamına gelmiyor.
Bu kokuyu gidermek için düzenli hijyen ve terlemeyi kontrol altına alan ürünlerin kullanılması gerekiyor. Ancak bunlar başlı başına kokuyu önlemiyor.
BİRÇOK DEĞİŞKEN VAR
İsveç'teki Karolinska Enstitüsü’nde koku alanında uzman olan Prof. Johan Lundström, ter kokusunun birçok değişkene bağlı olduğunu belirtiyor.
Lundström’e göre vücut kokusu, apokrin ve ekrin gibi farklı bezlerden salgılanan bileşiklerin karışımının sonucunda oluşuyor.
Uzman, ter kokusunun genetik faktörlere, vücuttaki bakteri popülasyonuna (hijyen) ve çevresel faktörlere (nem, sıcaklık, hava basıncı gibi) bağlı olduğunu söylüyor.
NE YEDİĞİMİZ ÖNEMLİ
Lundström, ayrıca yediğimiz yiyeceklerin de ter kokusu üzerinde önemli bir rol oynadığını belirtiyor.
Ancak yiyeceklerin ter kokusunu ne ölçüde etkilediği tam olarak bilinmiyor.
Lundström, bu konunun tam araştırılmış bir konu olmadığını söylese de hangi yiyeceklerin ter kokusunu etkileme olasılığının daha yüksek olduğunu açıklıyor.
VÜCUT KOKUSUNU YOĞUNLAŞTIRAN YİYECEKLER
Et
Çok fazla et tüketen kişilerin sebze ağırlıklı beslenenlere göre genellikle 'daha kötü' kokma eğiliminde oldukları söylenebilir.
Sarımsak
Ayrıca sarımsak yemeyi seven birinin terinin daha kötü kokması muhtemeldir.
Sarımsak ve et, kükürt açısından zengindir. Tüketildikten sonra gaz veya ter gibi çeşitli yollarla vücuttan atılır.
Çeşitli baharatlar
Çeşitli baharatlar kan dolaşımına karışan kimyasallar içerir. Oradan dışarı salgılanırlar. Kan dolaşımına giren çoğu şey, vücut kokusu yoluyla dışarı atılır.
ERKEKLER ÜZERİNDE KOKU DENEYİ YAPILDI
Besinlerin ter kokusu üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla Avustralya'daki Macquarie Üniversitesi'nde bir deney gerçekleştirildi.
43 erkek katılımcı, şampuan kullanmadan sadece suyla duş aldı. Duştan sonra katılımcılar, pamuklu tişörtlerini giydi. Deodorant kullanmalarına da izin verilmedi.
Tam 48 saat boyunca tişörtlerini çıkartmadılar. 48 saatin sonunda tişörtler koku analizine gönderildi.
SONUÇ NE Mİ DERSİNİZ?
Meyve ve sebze ağırlıklı beslenen erkeklerin terlerinin daha hoş koktuğu gözlemlendi.
Yağ, et, yumurta gibi besinler tüketenlerde de olumlu sonuçlar elde edildi.
Karbonhidrat ağırlıklı beslenen erkeklerin ise daha keskin kokulu, daha hoşa gitmeyen ter kokusuna sahip olduğu belirtildi.
PEKİ YA KADINLAR?
Kadınlarla ilgili de daha sınırlı bir çalışma mevcut. Bu çalışmada kadınların ‘’tam kalori kısıtlaması’’ diyeti yapmaları istendi.
Araştırmacılar, katılımcıların terlerini diyetten önce, diyet sırasında ve sonrasında olmak üzere 3 aşamalı olarak analiz etti.
Sonuçlar ise erkeklere göre farklıydı. Kalori kısıtlaması döneminde kadınların daha hoşa gitmeyen bir ter kokusu salgıladığı gözlemlendi.
Yeniden kalori almaya başlayan kadınların ter kokusunun daha hoş olduğu belirtildi.