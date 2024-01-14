Terapistlerden öneriler: 2024'te ruh sağlığını güçlendirmenin 9 yolu
Yeni bir yılda, ruh sağlığınız için alabileceğiniz pek çok karar bulunuyor. Duygusal İlk Yardım kitabının yazarı klinik psikolog Guy Winch ve diğer uzmanlar, 2024'te zihinsel ve duygusal iyilik halinizi güçlendirmenin yollarını belirledi. İşte, zihinsel iyilik halinize katkı sağlayacak detaylar...
SOSYAL MEDYA KULLANIMINIZI GÖZDEN GEÇİRMELİSİNİZ
New York Times'ın en çok satanlar listesine giren terapist Nedra Glover Tawwab'e göre, 2024'te çalışma haftasında en çok zaman alan uygulamaları telefonunuzdan silebilirsiniz. Ayrıca, kendinizi üzgün hissettiğinizde sosyal medyayı kontrol etmeme konusunda kendinize meydan okuyabilirsiniz.
UZUN SÜREDİR GÖRÜŞMEDİĞİNİZ ARKADAŞLARINIZA VAKİT AYIRIN
ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’ne göre, yalnızlık fiziksel ve zihinsel sağlığı etkiliyor ve yalnızlıkla baş edebilmede güçlü sosyal bağlar bir çare olarak kabul edildiğinden bu merkez, bir zamanlar sizin için değerli olan fakat iletişiminizi kaybettiğiniz insanlara ulaşmanızı tavsiye ediyor.
SİZDEN FARKLI BİRİSİYLE EMPATİ KURUN
Harvard Tıp Okulu'nda klinik sağlık psikoloğu olan Calvin Fitch, 2024'te anlamakta güçlük çektiğiniz bir gruptan birisiyle bağlantı kurmanızı öneriyor. Örneğin, farklı siyasi, dini veya etnik kökene sahip birini sosyal medyada takip edebilir, onun topluluğunda vakit geçirebilirsiniz.
Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri’nde yayınlanan makaleye göreyse, bunu yapmanın amacı; yüksek düzeyde empatiye sahip olan insanların, daha güçlü sosyal ağlara ve daha yakın ilişkilere sahip olarak düşük düzeydekilere göre toplumda daha iyi işlev görme eğilimidir.
İŞ HAKKINDA DERİN DÜŞÜNMEYİ BIRAKIN
Bu yıl, akşamlarınızı iş günüyle ilgili üzücü düşünceleri tekrarlayarak geçirmeyi bırakmalısınız. Sürekli gününüzü düşünmek size rahatlamanız gereken saatlerde strese sokarak işinizi gözünüzde büyütmenize sebep olabilir. Winch’e göre, stresle baş edebilmeniz için önce sorununuzu gözden geçirmeniz gerekiyor.
Örneğin işi asla bitiremeyeceğinizi düşündüğünüzde ''neyi yeniden önceliklendirebilirim, ne kadar zamanım olacak, programımı gözden geçirmeliyim'' gibi düşüncelerle durumunuzu anlayıp ölçmenizi tavsiye ediyor. Yani bu şekilde stres ve sıkıntınızı azaltıp akşamınıza devam etmelisiniz.
HER HAFTA KENDİNİZ İÇİN ETKİNLİK BELİRLEYİN
Fitch, kendimizi hayatın stres etkenlerine karşı korumanın bir yolunun çok çeşitli faaliyetlerde bulunmak olduğunu belirtiyor. İlk olarak bir spor maçına gitmek ya da sevdiğiniz bir sanatçının şarkısını söylemek gibi hoşunuza gidecek etkinlikleri belirleyin. Fitch’e göre bu tür eğlenceli aktiviteler, olumsuz olaylardan daha fazla olumlu olayları biriktirmenize yardımcı olarak strese karşı tepkinizi azaltıyor.
DÜNYA HAKKINDAKİ ENDİŞENİZ İÇİN KÜÇÜK BİR ADIM ATIN
Winch, dünyanın geleceği hakkında endişeleniyorsanız kendi küçük önlemlerinizi alarak içinizi rahatlatabileceğinizi söylüyor. Yani plastik poşet kullanmak yerine bez çantaya geçmek, araba kullanmak yerine yakın mesafede olan yerlere yürüyerek gitmek gibi ufak çözümlerin bu konuda iyi hissetmenizi sağlayacağını ekliyor.
TEŞEKKÜR MEKTUBU YAZIN
Harvard tıp fakültesinde profesör olan psikiyatrist Robert Waldinger’a göre minnettar olmak, zihinsel sağlığın iyileştirilmesi de dahil olmak üzere birçok durumla bağlantılıdır bu yüzden Winch, yılda bir kez sizin üzerinizde büyük etkisi olduğunu fark etmemiş olabilecek, küçük bir şey yapan bir tanıdığınıza teşekkür mektubu yazmayı öneriyor. Bu yöntem sayesinde iki tarafın bağları güçleniyor ve anlık da olsa mutluluk hissediyorlar.
KENDİNİZE AİT ZAMAN YARATIN
Günde bir kere bile olsa kendinize ayıracağınız bir zaman yaratın. Önemli olan yoğun gününüzde bile tamamen size ait belirlenmiş bir zamanı benimseyip bunu programınızda düzenli hale getirmenizdir.
Klinik psikolog Kelsey Latimer’a göre, bu şekilde kendinize ayırdığınız bu ekstra zaman, diğer işleriniz kadar önemli gözükmeye başlayacak ve hayat kaliteniz artacak. Her zaman müsait olmayabilirsiniz ve kendinize kimse olmadan vakit ayırmanız oldukça normaldir.
MENTAL SAĞLIĞINIZI DA DÜŞÜNÜN
Tawwab’a göre, sağlığınızı en iyi duruma getirmenize yardımcı olmak için bu konuda eğitim almış birisiyle konuşmanın faydasını görebilirsiniz.
Kaynak: The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), Time, Centers for Disease Control and Prevention