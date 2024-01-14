Terapistlerden öneriler: 2024'te ruh sağlığını güçlendirmenin 9 yolu

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HER HAFTA KENDİNİZ İÇİN ETKİNLİK BELİRLEYİN Fitch, kendimizi hayatın stres etkenlerine karşı korumanın bir yolunun çok çeşitli faaliyetlerde bulunmak olduğunu belirtiyor. İlk olarak bir spor maçına gitmek ya da sevdiğiniz bir sanatçının şarkısını söylemek gibi hoşunuza gidecek etkinlikleri belirleyin. Fitch’e göre bu tür eğlenceli aktiviteler, olumsuz olaylardan daha fazla olumlu olayları biriktirmenize yardımcı olarak strese karşı tepkinizi azaltıyor.

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DÜNYA HAKKINDAKİ ENDİŞENİZ İÇİN KÜÇÜK BİR ADIM ATIN Winch, dünyanın geleceği hakkında endişeleniyorsanız kendi küçük önlemlerinizi alarak içinizi rahatlatabileceğinizi söylüyor. Yani plastik poşet kullanmak yerine bez çantaya geçmek, araba kullanmak yerine yakın mesafede olan yerlere yürüyerek gitmek gibi ufak çözümlerin bu konuda iyi hissetmenizi sağlayacağını ekliyor.