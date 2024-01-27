Terasında beslediği kuşlardan onlarca madalya kazandı

Uzun, emekliliğinin ardından hayatını kuşlarına adadığını, zamanının büyük bölümün onlarla geçirdiğini anlattı. Kuşlarıyla çok mutlu olduğunu dile getiren Uzun, "Onlar beni çok bağlıyor. 2-3 günden fazla kuşlardan ayrılamıyorum. Hayatım onlarla güzel geçiyor. Hiç şikayetçi değilim" dedi.

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"1400 KİŞİ ARASINDA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDUM"

Uzun, yurt içi ve yurt dışında birçok kuş güzellik yarışmasına katılarak dereceler elde ettiğini aktardı. Kazandığı kupa ve madalyalara yenilerini eklemek istediğini ifade eden Uzun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da dünya yarışması olmuştu. Burada dünya şampiyonluğum var. 2022'de İtalya Napoli'de 21 bin 700 kuş yarıştı. Oraya 6 kuş göndermiştim. Bir kuş birinci, başka bir kuş da ikinci oldu. İki defa da Türkiye'de kafes kuşlarında birinci oldum. 2023 yılında 4 ilde yapılan yarışmada 1400 kişi arasında Türkiye şampiyonu oldum. Kendi açımdan önemli olduğunu düşünüyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Kuşlara daha çok bağlanıyorum. Kendimi daha çok kuşlara adıyorum. Daha yeni emekli oldum sayılırım, şimdi tamamıyla kendimi kuşlara verdim."