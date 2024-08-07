'Tereddüt Çizgisi' ENKA Açık Hava Sineması'nda

ENKA Sanat’ın Başka Sinema iş birliğiyle hazırlanan film seçkisi, 12 Ağustos Pazartesi akşamı Greta Gerwig’in yönettiği, geçtiğimiz yılın en çok konuşulan yapımlarından biri olan Barbie ile devam ediyor. Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera’nın rol aldığı film, Barbie’nin, arkadaşı Ken ile birlikte gerçek dünyada kimliklerini keşfetmesini konu alıyor.

Selman Nacar’ın yönettiği, Dünya prömiyerini Venedik’in Orizzonti bölümünde yapan ve 43. İstanbul Film Festivali’nde En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu ve FIPRESCI ödüllerini kazanan yerli yapım Tereddüt Çizgisi, 14 Ağustos Çarşamba akşamı perdeye yansıyor.