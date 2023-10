Terence Davies yaşamını yitirdi

3 Şurada Paylaş!









Britanya Film Enstitüsü, Terence Davies'in vefatının ardından, "Hiç kimse Davies gibi öznel bir geçmişten yola çıkarak, tefekkür ve gözlem dalgaları üzerinde süzülen filmler yapmadı" dedi.

Terence Davies, 'Distant Voices', 'Still Lives', 'The Long Day Closes' ve kolaj filmi 'Of Time and the City' gibi otobiyografik filmlerin yanı sıra 'The House of Mirth' gibi edebi uyarlamaların da yazarı ve yönetmeni olarak tanınıyordu.



Fotoğraflar: AP