Terk edilmiş kentlerden yanardağlara: Dünyanın en korkunç 10 noktası!

KARA SIÇANLARIN EVİ: KARNİ MATA TAPINAĞI, HİNDİSTAN

Rajasthan’daki Karni Mata Tapınağı, içinde binlerce kara sıçanın yaşadığı bir yer olarak tanınıyor. Hindu tanrısı Karni Mata’ya ithafen yapılan bu tapınakta dolaşan sıçanların kutsal kabul edildiği için korunuyor. Yerel bir efsaneye göre, Karni Mata’nın üvey oğlunun ve ailesinin ruhlarının bu sıçanların içinde yaşadığına inanılıyor.