Terk edilmiş kentlerden yanardağlara: Dünyanın en korkunç 10 noktası!
Eğer sıradan turistik yerler sizi artık heyecanlandırmıyorsa, dünyanın en ürpertici ve sıradışı noktalarını ziyaret etmek isteyebilirsiniz. İnsan kemiklerinin bulunduğu buzul göllerinden, yılanlarla dolu adalara kadar keşfedilecek birçok korkutucu yer var. İşte o yerler!
Dünya, sadece güzellikleriyle değil, ürpertici yerleriyle de keşfedilmeye değer. Çöllerin yanık kraterlerinden, insan iskeletleriyle dolu göllere kadar birçok yer, ziyaretçilere tüyler ürperten deneyimler sunuyor.
İNSAN KEMİKLERİYLE DOLU BUZUL GÖLÜ: ROOPKUND GÖLÜ, HİNDİSTAN
Himalayalar’ın zirvesinde, 5029 metre yükseklikte yer alan Roopkund Gölü, yüzlerce yıl önce ölmüş insanların kalıntılarıyla çevrili. İlk olarak 1942 yılında keşfedilen bu gölde yaz aylarında buzların erimesiyle insan kemikleri, bazıları hala etli ve saçlı olan iskeletler ortaya çıkıyor. Bilim insanları, bu kişilerin kafalarına düşen büyük dolu tanelerinin neden olduğu yaralar sonucu öldüğünü belirledi.
ZEHİRLİ YILANLARLA KAPLI BİR ADA: YILAN ADASI, BREZİLYA
Brezilya açıklarındaki Ilha da Queimada Grande, “Yılan Adası” olarak bilinir ve adaya girmek yasaktır. Golden lancehead adı verilen, insana zarar verebilecek güçte zehirli yılanlarla dolu bu adada, her metrekareye bir yılan düşüyor. Bu yüzden Brezilya hükümeti adaya girişleri yasaklamış durumda.
KARA SIÇANLARIN EVİ: KARNİ MATA TAPINAĞI, HİNDİSTAN
Rajasthan’daki Karni Mata Tapınağı, içinde binlerce kara sıçanın yaşadığı bir yer olarak tanınıyor. Hindu tanrısı Karni Mata’ya ithafen yapılan bu tapınakta dolaşan sıçanların kutsal kabul edildiği için korunuyor. Yerel bir efsaneye göre, Karni Mata’nın üvey oğlunun ve ailesinin ruhlarının bu sıçanların içinde yaşadığına inanılıyor.
CENNETİN YANI BAŞINDA CİNNET: BEELİTZ-HEİLSTÄTTEN HASTANESİ, ALMANYA
Berlin’in güneyindeki Beelitz-Heilstätten Hastanesi, savaş dönemlerinden kalan acı dolu bir geçmişe sahip. 1898 yılında açılan hastane, her iki dünya savaşında askerleri tedavi etti, Hitler de burada tedavi görenler arasındaydı. Yıllar içinde terk edilen birçok binası çürümeye bırakıldı ve ziyaretçilere ürkütücü bir atmosfer sunuyor.
CENNETTEN KÖTÜYE: AOKİGAHARA ORMANI, JAPONYA
Fuji Dağı eteğindeki Aokigahara Ormanı, dünyada intiharların en fazla yaşandığı yerlerden biridir. Yoğun bitki örtüsü nedeniyle oldukça sessiz olan orman, içeri girenlerin kolayca kaybolmasına neden oluyor. Japon mitolojisinde kötü ruhlarla ilişkilendirilen orman, trajik olaylarla anılan ürkütücü bir yer.
ASILI TABUTLAR: SAGADA, FİLİPİNLER
Filipinler’in Sagada bölgesinde yüzyıllardır devam eden bir gelenek, ölülerin asılı tabutlara gömülmesini öngörüyor. Yaşlı bireyler, ölmeden önce kendi tabutlarını yapıyor ve atalarının yanına yüksek kayalıklara gömülüyorlar. Turistler, bu sıra dışı mezarlıkların bulunduğu uçurumlara hayran kalıyor.
ÇÖLDE BİR CEHENNEM ÇUKURU: CEHENNEM KAPISI, TÜRKMENİSTAN
Türkmenistan’ın Karakum Çölü’nde bulunan “Cehennem Kapısı” olarak bilinen krater, 1971’de Sovyet bilim insanlarının yanlışlıkla bir metan rezervini yakmasıyla oluştu. Bu krater, son 50 yıldır sürekli yanıyor ve çölün ortasında sönmeyen bir ateş çukuruna dönüşmüş durumda.
“PERİLİ” ST. GEORGE KİLİSESİ, ÇEK CUMHURİYETİ
Çek Cumhuriyeti’nin Lukova köyünde bulunan St. George Kilisesi, yıllardır perili olduğuna inanılıyor. Terkedilmiş olan bu yapı, sanatçı Jakub Hadrava’nın beyaz çarşaflara sarılı alçı figürlerle “hayalet kilise”ye dönüştürdüğü bir yer. Kilisenin gece saatlerinde ürkütücü bir görüntü sergilediği biliniyor.
KAPUÇİN YER ALTI MEZARLARI: İTALYA
İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki Kapuçin Yeraltı Mezarları, rahiplerin mezarlarıyla dolu ürkütücü bir yerdir. 16. yüzyıldan beri ölü bedenlerin burada doğal olarak mumyalandığı biliniyor. Cesetler, mezar koridorlarında elbiseleriyle sergileniyor ve ziyaretçilere zamanın ötesinden ürpertici bir bakış sunuyor.
KÜKÜRT KOKULU LAV NEHİRLERİ: KAWAH İJEN YANARDAĞI, ENDONEZYA
Endonezya’daki Kawah Ijen Yanardağı, havayla temas ettiğinde yanarak mavi alevler saçan sülfürik gaz çıkarıyor. Bu doğa olayı, yanardağı hem korkutucu hem de büyüleyici kılıyor. Yanardağdan çıkan zehirli gazlar ve lav nehirleri, ziyaretçilerin dikkatli olmasını gerektiriyor.
Kaynak: CN Traveler, BBC