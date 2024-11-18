Termessos'un sevimli sakinleri

Nekropol alanları, lahitleri, yapıları, tiyatrosu ve endemik bitkileriyle dikkati çeken Döşemealtı ilçesi yakınlarındaki Termessos Antik Kenti, her mevsim ziyaretçi ağırlıyor.

Güçlü savunmasıyla Büyük İskender'in işgal edemediği şehir olarak tarihe adını yazdıran Termessos Antik Kenti, dev sütunları, kaya mezarları, lahitleri, kartal yuvasını andıran konumunun yanı sıra yayıldığı geniş alandaki bitki örtüsü ve yaban hayatıyla da öne çıkıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, tarih ve doğanın iç içe geçtiği Termessos'u gezmek için araçlarıyla bölgeye ulaşanları, antik kentin girişinde tilkiler karşılıyor. REKLAM İnsanların yakınına gelmekten çekinmeyen tilkiler, masaların bulunduğu alanındakilerin etrafında yiyecek bekliyor. Çocukların ilgi gösterdiği tilkilerin koşturması ve birbirini kovalaması renkli görüntüler de oluşturuyor.

"ÇOK SEVİMLİLER, 5-6 TANE TİLKİ SAYDIK" Antik kenti çevreleyen geniş orman örtüsünde tarihi atmosferi yaşayan ziyaretçilerden Ali Yücesan, AA muhabirine, antik kente ulaşınca daha araçtan inmeden tilkilerin koşarak geldiğini söyledi. Tilkileri görünce şaşırdıklarını anlatan Yücesan, "Tilkinin ilk kez insanlara bu kadar yaklaştığını gördüm" dedi.