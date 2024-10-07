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        Haberler Gündem Güvenlik Terör örgütü DHKP-C üyesi firari hükümlü İzmir'de yakalandı

        Terör örgütü DHKP-C üyesi firari hükümlü İzmir'de yakalandı

        İzmir'in Dikili ilçesinde, jandarmanın uygulama noktasından kaçarken yakalanan kişinin terör örgütü DHKP-C üyesi E.Y. olduğu ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. 2005 yılında İstanbul'daki ikametinde bomba düzeneği ve patlayıcı madde ele geçirilen E.Y, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 16:38 Güncelleme: 07.10.2024 - 16:38
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        Terör örgütü DHKP-C üyesi firari hükümlü İzmir'de yakalandı
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        Dikili'de 6 Ekim'de jandarma tarafından yürütülen Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması esnasında araçtan atlayarak kaçmaya çalışan E.Y, ekiplerin çalışmasıyla yakalandı.

        E.Y'nin kimlik sorgusunda terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu, hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı bulunduğu belirlendi.

        2005 yılında İstanbul'daki ikametinde aramada bomba düzeneği ve patlayıcı madde ele geçirilen E.Y, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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        #DHKP-C
        #Terör
        #İzmir
        #Son dakika haberler
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