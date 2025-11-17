Habertürk
        Terör örgütü PKK, Zap kampından çekildi | Son dakika haberleri

        Terör örgütü PKK, Zap kampından çekildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 11:59 Güncelleme: 17.11.2025 - 11:59
        PKK, Zap kampından çekildi
        Terör örgütü PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarında yer alan Zap kampından çekildiğini duyurdu

        İHA'da yer alan habere göre açıklamada, "16 Kasım akşamı itibarıyla Zap alanında çatışma riski oluşturan güçlerimiz farklı uygun sahalara çekilmiş durumdadır. Mevcut haliyle söz konusu alanda çatışma riski tamamen ortadan kaldırılmıştır" denildi.

