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Terör örgütü YPG/PKK'nın topraklarını işgal ettiği Arap aşiretler, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı almasının ardından harekete geçmeye başladı. Güvenilir yerel kaynaklardan edinen bilgiye göre, ABD'nin kararından sonra terör örgütü tarafından toprakları işgal edilen aşiret önderleri bazı tedbirler almaya karar verdi.
Suriye'nin kuzeyindeki çok sayıda aşiret geçen hafta da Cerablus'ta bir araya gelmişti.
BUGÜN AZEZ'DE TOPLANIYORLAR
AA'da yer alan habere göre Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Meclisi, 150 aşireti kurumsal bir çatı altında toplayacak kongresini bugün düzenleyecek. Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamada, 400 kişilik genel kurucu heyetin, Suriye'nin farklı illerinden temsilcilerin katılımıyla bugün Azez'de bir araa geleceği belirtildi.
"TOPRAĞI GERÇEK SAHİPLERİ YÖNETMELİ"
Açıklamada, "Suriye'nin tüm vilayetlerinden temsilcilerden müteşekkil kurumsal bir siyasi ve/veya askeri güç oluşturarak, Fırat Nehri'nin doğusu başta olmak üzere PKK-PYD/YPG terör örgütünün Suriye sahasındaki faaliyetlerini akamete uğratmayı, toprakların asıl sahiplerince yönetilmesini sağlamayı ve Suriye'nin geleceğinde söz sahibi olmayı temel amaç olarak kabul etmektedir" ifadesi kullanıldı.
"TERÖR ÖRGÜTÜ, KÜRTLERİN TEMSİLCİSİ DEĞİL"
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'nun (SMDK) da meclisi desteklediğinin aktarıldığı açıklamada, meclisin ilk icraatları arasında "ABD'nin 'terör örgütlerini Kürtlerin temsilcisi' olarak lanse etmesine karşı çıkmak" olacağı vurgulandı.
Açıklamada, meclise Arap ve Türkmenlerin yanı sıra YPG/PKK'ya muhalif Kürt aşiretlerin de katılımının amaçlandığı bildirildi.
AŞİRETLER, SDG/PKK'DAN AYRILIYOR
YPG/PKK'nın SDG adını kullanarak savaşçı toplandığı aşiretlerden bazıları ise oluşumdan ayrılmayı planlıyor. Bu aşiretler, Özgür Suriye Ordusu ile irtibata geçerek Türkiye ile çalışmak istediklerini iletti.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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