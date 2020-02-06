AA

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti sürüyor.

Hakkari'den 5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen ve 8 ay önce örgütten kaçarak teslim olan F.T (21),HDP il binası önünde gün boyu bekleyişini sürdüren anneleri ziyaret etti.

"TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILAN HERKES PİŞMAN"

F.T, Hakkari Şehit Aileleri Dernek Başkanı İbrahim Adıyaman ile birlikte yaptığı ziyarette, terör örgütü PKK'ya katılan herkesin pişman olduğunu, geri gelmek istediğini vurguladı.

F.T, örgüt mensuplarına seslenerek, "Bunu annenize yaşatmayın, hiçbiri bu gözyaşlarını dökmeyi hak etmiyor. Siz ne kadar acı çektiyseniz ya da zor bir süreç geçirmiş olsanız bile, bu umudu annenize verin. Herkes gelip annesiyle bir olsun." dedi.

"SESLENİŞİNİZİ HERKES DUYUYOR"

Diyarbakır annelerinin başlattığı eylemin terör örgütüne darbe vurduğunu kaydeden F.T, şöyle devam etti:

"Burada yaptığınız eylem dağda izleniyor. Sizin bu seslenişinizi herkes duyuyor. Sizden tek isteğim, eylemi sürdürmeniz. İnşallah en kısa zamanda çocuklarınıza kavuşursunuz. Ben şu an annem ve babamla ne kadar mutluysam, bu annelerin de aynı sevinci, mutluluğu yaşamasını istiyorum."

Dernek Başkanı Adıyaman ise Diyarbakır annelerine destek olmak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, dağa kaçırılan çocuk ve gençlere gelip, teslim olmaları çağrısında bulunduklarını aktardı.