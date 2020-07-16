Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Terörle mücadeledeki yeni konsepti Hakkari’den sonra Şırnak’ta gözlemliyoruz. Her gün 24 saat esasına göre araziye çıkan Çakırsöğüt jandarma timleri dağları karış karış biliyor. Tek bir ayak izi dahi gözlerinden kaçmıyor. Bölgede karşılaşılabilecek her soruna yerinde ve anında müdahale ediliyor.

Kıdemli Albay Cengiz Dal ile.

Kıdemli Albay Cengiz Dal, terörle mücadelenin en yoğun yaşandığı yerlerin başında Bestler Dereler bölgesi olduğunu belirtti. Yeni güvenlik tedbirleri ile halkın normal faaliyetlerini sürdürebilmesini sağladıklarını söyleyen Dal, “İHA’ların devreye girmesiyle birlikte teröristler artık bir araya gelemiyorlar. Dolayısıyla en fazla 2-3 kişi ve sürekli sığınaklarında gizlenme yöntemiyle veya uzaktan EYP (el yapımı patlayıcı) patlatarak varlık göstermeye çalışıyorlar ama artık bu ülkede barınma imkanları, yaşama imkanları yok” diye konuştu. Kıdemli Albay Cengiz Dal, Habertürk için sazını eline alıp türkü de söyledi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan da son durumu şöyle özetledi: “Bugün geldiğimiz nokta itibariyle çok şükür geçmişe oranla hem alan hâkimiyetinin sağlanması ve geçmişte yoğun mücadeleler vermiş olduğumuz noktalarda yerleşik hale gelinmesi ve buraların adeta huzur noktaları haline gelmesi hepimizi ziyadesiyle sevindiriyor. Buraya gençlerimiz geliyor, çocuklarımız vatandaşlarımız geliyor. Şükür o zorlu ve meşakkatli günler geride kaldı.”

Mehmetçik her daim hazır

Güvenlik güçleri İHA ve SİHA’lardan elde edilen görüntüler ve sahadan gelen istihbarat ile bölgeyi 24 saat, kesintisiz izliyor.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ile.

Namaz Dağı; Bestler-Dereler, Gabar ve Cudi’yi aynı anda gören bölgedeki en stratejik nokta. Bu bölgede örgütün tam 9 lojistik ve stratejik geçiş bölgesi bulunuyordu ve kontrolü kolay bir yer değildi. Örgütün Botan bölgesi olarak tanımladığı yerde ise artık tam hakimiyet var.

Şırnak kent merkezindeki 1950 rakımlı Namaz Dağı'nda geçen yıllarda ilk kez yamaç paraşütü yarışması düzenlendi. Şırnak Valiliği yamaç paraşütünde Şırnak’ın merkez üs olması için çalışıyor.

Ciner Grubu’nun sponsorluğunda çalışmalarına devam eden Şırnaklı çocuklar, her koşulda spor diyor. Şırnak UYAFA (Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi) Takımı, 2018'de 11 ülkeden yaklaşık 200 takımın katıldığı Costa Brava Turnuvası'nda 13 yaş altı kategorisinde şampiyonluğa ulaştı. Geçen sezon ise grubunu 5'te 5 yaparak tamamlayan geleceğin yıldızları, Barselona'da ikincilik kupasını kaldırdı.





Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan bu konuda da şunları kaydetti: “Gençlerimizin bu tesislerden daha fazla faydalanması ve bu tesislerin artırılmasıyla ilgili çalışmalar söz konusu. Yüzme havuzlarının ihaleleri yapıldı. Stadyumlar yenileniyor var olanlar elden geçiriliyor, tenis kortlarımız var sayısı daha da artıyor. Gençlerimizin daha rahat ortamlarda spor yapması için imkanlar dahilinde her türlü desteği seferber edeceğiz” diye konuştu.