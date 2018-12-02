- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- DÜNYA
- KADIN
- SAĞLIK
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarınca karada ve denizde alınan yoğun güvenlik önlemleri ve denetimler, terör örgütlerinin en büyük finans kaynaklarından olan kaçak sigaranın Türkiye pazarına girişini önemli oranda azalttı.
Mahir Kılıç'ın haberine göre, güvenlik güçlerince 2018’in 11 aylık döneminde 23 milyon 960 bin 866 paket kaçak sigara ele geçirildi. Geçen yılın aynı döneminde, 62 milyon 877 bin 374 sigara paketi ele geçirilirken, 2016’da ise bu rakam 130 milyon 618 bin 45 olmuştu.
2018 yılında ele geçirilen kaçak sigara paketi geçen yıla göre yüzde 62, 2016 göre ise yüzde 82 düşüş gösterdi. Düşüşte en büyük etken ise kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yoğunlaşan operasyonlar, planlı ve istihbarata dayalı bilgi paylaşımı, eş zamanlı yürütülen yol kontrolleri oldu.
KAÇAK SİGARA ORANINDAKİ AZALIŞ SOKAKLARDAKİ BOŞ SİGARA PAKETLERİNE YANSIDI
Son dönemde kaçakçılara göz açtırmayan güvenlik güçlerinin denetimleri ile önemli oranda azalış gösteren kaçak sigaranın Türkiye pazarına girmemesi sokaklara yansıdı. Tütün Sanayicileri’nin 36 Büyükşehirde sokak ve çöp kutularında yılda 3 kere toplattığı 30 bin ( her bir toplayışta 10 bin boş paket) boş sigara paketi üzerinde yaptırdığı araştırmada, kaçak sigara oranın son yıllarda önemli miktarda azaldığını gösterdi.Araştırmaya göre kaçak sigara oranı 2014’ün son çeyreğinde yüzde 20.6 iken, 2017'de yüzde 10, 2018' de ise yüzde 6 seviyelerine geriledi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.