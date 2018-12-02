Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarınca karada ve denizde alınan yoğun güvenlik önlemleri ve denetimler, terör örgütlerinin en büyük finans kaynaklarından olan kaçak sigaranın Türkiye pazarına girişini önemli oranda azalttı.

Mahir Kılıç'ın haberine göre, güvenlik güçlerince 2018’in 11 aylık döneminde 23 milyon 960 bin 866 paket kaçak sigara ele geçirildi. Geçen yılın aynı döneminde, 62 milyon 877 bin 374 sigara paketi ele geçirilirken, 2016’da ise bu rakam 130 milyon 618 bin 45 olmuştu.

2018 yılında ele geçirilen kaçak sigara paketi geçen yıla göre yüzde 62, 2016 göre ise yüzde 82 düşüş gösterdi. Düşüşte en büyük etken ise kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yoğunlaşan operasyonlar, planlı ve istihbarata dayalı bilgi paylaşımı, eş zamanlı yürütülen yol kontrolleri oldu.

KAÇAK SİGARA ORANINDAKİ AZALIŞ SOKAKLARDAKİ BOŞ SİGARA PAKETLERİNE YANSIDI

Son dönemde kaçakçılara göz açtırmayan güvenlik güçlerinin denetimleri ile önemli oranda azalış gösteren kaçak sigaranın Türkiye pazarına girmemesi sokaklara yansıdı. Tütün Sanayicileri’nin 36 Büyükşehirde sokak ve çöp kutularında yılda 3 kere toplattığı 30 bin ( her bir toplayışta 10 bin boş paket) boş sigara paketi üzerinde yaptırdığı araştırmada, kaçak sigara oranın son yıllarda önemli miktarda azaldığını gösterdi.Araştırmaya göre kaçak sigara oranı 2014’ün son çeyreğinde yüzde 20.6 iken, 2017'de yüzde 10, 2018' de ise yüzde 6 seviyelerine geriledi.

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