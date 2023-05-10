Yapılan paylaşımda, "Büyük bir üzüntüyle Terrence Hardiman'ın hayatını kaybettiğini duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi.

'The Crown' ve 'Doctor Who' gibi dizilerde rol alan İngiliz oyuncu Terrence Hardiman'dan acı haber geldi. Hardiman'ın 86 yaşında yaşamını yitirdiği öğrenildi. Terrence Hardiman'ın vefat haberini menajeri açıkladı.

TERRENCE HARDIMAN HAKKINDA

Tiyatro sahnesinde de boy gösteren oyuncu Terrence Hardiman, en çok 'The Demon Headmaster'daki rolüyle hatırlanıyordu. Dizi, 1996 ile 1998 yılları arasında yayınlanmıştı. 'The Demon Headmaster', aynı isimli bir çocuk kitabından esinlenilerek çekilmişti. Hardiman, o dönem diziyi seyreden çocukların korkulu rüyası olmuştu.

Ünlü oyuncu, ayrıca 'The Crown', 'Wallander', 'Doctor Who' ve 'Prime Suspect' gibi projelerde de rol almıştı.

Fotoğraflar: Avalon

