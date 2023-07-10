Ters yönde 5 km gitti, motosikletliye çarptı: 2 ölü

Ters yönde 5 kilometre ilerleyen otomobil, motosiklete çarptı: 2 ölü İzmir'de ters yönde seyrettiği iddia edilen otomobilin motosikletle kafa kafaya çarpıştığı feci kazada, her iki araç sürücüsü de hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin yapılan ilk incelemede, otomobil sürücüsünün otoyol Yeni Foça bağlantı kolundan kazanın meydana geldiği noktaya kadar, yaklaşık 5 kilometre ters istikamette seyrettiği belirtildi

İzmir'in Menemen ilçesinde ters yönde seyrettiği iddia edilen otomobille motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada, sürücüler yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Kuzey Ege Otoyolu Buruncuk Tüneller mevkisinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, İzmir'den Bergama istikametine seyir halinde olan İlker Çalışkan (22) idaresindeki motosiklet, ters yönde ilerlediği iddia edilen Ahmet Tunçel (63) idaresindeki otomobille çarpıştı.

İKİ SÜRÜCÜ DE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin kontrolünde her iki araç sürücüsünün de kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden İlker Çalışkan ve Ahmet Tuncel'in cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

5 KİLOMETRE TERS YÖNDE GİTMİŞ

Öte yandan yapılan ilk incelemede, Ahmet Tunçel'in otoyol Yeni Foça bağlantı kolundan kazanın meydana geldiği noktaya kadar, yaklaşık 5 kilometre ters istikamette seyrettiği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.