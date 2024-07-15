Tescilli 'Eşmekaya yoğurdu' için 13 saat mesai yapıyor

Başkan, yoğurdun yapımına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"İlk olarak koyunlarımızı akıllı oluk olarak tabir ettiğimiz kilitli oluklarda sağıyoruz. Kendimizin 250 koyunu var. Bazen siparişlerimiz çok oluyor, diğer sürü sahiplerinden de süt alıyorum. Günlük 500 litre süte ihtiyacımız oluyor. Sağılan sütleri temizlenmesi için süzgeçten geçiriyorum ve büyük kazanlarda 2 saate yakın karıştırarak kaynatıyorum. Geleneksel yöntemlerle mayasını koyduğum sütü, tam kıvama gelmesi için 24 saat dolapta bekletiyorum. Dolaptan çıkardığım yoğurtları sipariş aldığım yerlere ulaştırıyorum."