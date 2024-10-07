Burhaniye'de tescilli konakta "kent arşivi" çalışması
Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi mülkiyetindeki tescilli Pazarbaşı Konağı'nda restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor. Çalışmaların ardından konağın Burhaniye Belediyesi Kent Arşivi olarak hizmet vermesi planlanıyor
Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve "Burhaniye Belediyesi Kent Arşivi" olarak hizmet vermesi planlanan tescilli Pazarbaşı Konağı'nda restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.
Çalışmalar kapsamında Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Hacıahmet Mahallesi'nde yer alan konağın çevresinde peyzaj çalışmalarına başladı.
Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, 1935 yılında inşa edilen iki katlı kagir-ahşap yapıdaki çalışmaları yerinde inceledi.