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        Haberler Gündem Güncel Tescilli konakta "kent arşivi" çalışması | Son dakika haberleri

        Burhaniye'de tescilli konakta "kent arşivi" çalışması

        Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi mülkiyetindeki tescilli Pazarbaşı Konağı'nda restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor. Çalışmaların ardından konağın Burhaniye Belediyesi Kent Arşivi olarak hizmet vermesi planlanıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 15:45 Güncelleme: 07.10.2024 - 15:45
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        Tescilli konakta "kent arşivi" çalışması
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        Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve "Burhaniye Belediyesi Kent Arşivi" olarak hizmet vermesi planlanan tescilli Pazarbaşı Konağı'nda restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.

        Çalışmalar kapsamında Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Hacıahmet Mahallesi'nde yer alan konağın çevresinde peyzaj çalışmalarına başladı.

        Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, 1935 yılında inşa edilen iki katlı kagir-ahşap yapıdaki çalışmaları yerinde inceledi.

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