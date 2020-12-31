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Teselli ikramiyesi 2021! Milli Piyango Teselli ikramiyesi ne kadar?

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 2021 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bu akşam saat 23.00'da kazandıran rakamlar açıklanacak. Peki, teselli ikramiyesi ne kadar? İşte 2021 teselli ikramiyesi

Teselli ikramiyesi 2021! Milli Piyango Teselli ikramiyesi ne kadar?

Yılbaşı çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bu akşam bir kişi 100 Milyon TL'nin sahibi olacak. 1 rakam ile büyük ikramiyeyi kaçıranlar ile teselli ikramiyesini alacak. Peki 2021 teselli ikramiye ne kadar?

TESELLİ İKRAMİYESİ 2021 NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde belli olacak olan rakamlarla birlikte teselli ikramiyesi kazananları da netleşecek. Tam bilete sahip olan kişiler 100 bin TL, yarım bilete sahip olan kişiler 50 bin TL ve çeyrek bilete sahip olan kişiler 25 bin TL teselli ikramiyesi alacaklar.

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