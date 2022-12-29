TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR, NASIL BELİRLENİR VE NE KADAR?



Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.



MİLLİ PİYANGO SONUCU SORGULAMA EKRANI