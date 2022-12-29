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Teselli ikramiyesi nedir, ne anlama gelir? 2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar?

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Binlerce vatandaşımızın şansını denediği çekilişe dair teselli ikramiyesi de şimdiden gündem olmuş durumda. İşte, teselli ikramiyesi nedir, ne anlama gelir ve ne kadardır sorularının yanıtları...

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  • Teselli ikramiyesi nedir, ne anlama gelir? 2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar ve kaç TL?

    Milli Piyango çekilişi için geri sayıma geçildi. 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da başlayacak olan çekiliş öncesi teselli ikramiyesine dair aramalar da başladı. İşte, binlerce vatandaşımızın merak ettiği teselli ikramiyesine ilişkin tüm detaylar...
  • Teselli ikramiyesi nedir, ne anlama gelir? 2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar ve kaç TL?

    TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR, NASIL BELİRLENİR VE NE KADAR?

    Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

    MİLLİ PİYANGO SONUCU SORGULAMA EKRANI
  • Teselli ikramiyesi nedir, ne anlama gelir? 2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar ve kaç TL?

    Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

    MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI
  • Teselli ikramiyesi nedir, ne anlama gelir? 2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar ve kaç TL?

    Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. 
  • Teselli ikramiyesi nedir, ne anlama gelir? 2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar ve kaç TL?

    Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.
  • Teselli ikramiyesi nedir, ne anlama gelir? 2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar ve kaç TL?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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