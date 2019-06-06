Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

TESK'ten elektronik cihaz çağrısı

AA

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Döviz kurlarındaki ani dalgalanmaların piyasalara olumsuz etkisini azaltmak için tasarruf hayati önem taşıyor. Cep telefonları, bilgisayarlar ve tüm teknolojik aletler döviz kurlarından etkilendiği için en çok teknolojik ürünlerden tasarruf etmeliyiz. Bozulmadığı sürece teknolojik ürünleri atmamalı ve sırf bir üst modeli çıktı diye yenisini almamalıyız." dedi

telefon

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, döviz kurlarındaki ani dalgalanmaların piyasalara olumsuz etkisini azaltmak için tasarrufun hayati önem taşıdığını belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, kurlardaki dalgalanmaların gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkeler gibi Türkiye ekonomisini de etkilediğine işaret etti.

Kurlardaki hareketliliğin piyasalara olumsuz etkisini azaltmak için tasarrufun hayati önem taşıdığına dikkati çeken Palandöken, "Bunun için tasarruf seferberliği başlatmalıyız. Herkes elini taşın altına koyarak tasarruf seferberliğine katkı sağlamalıdır. Bu devirde tasarruf etmek adeta milli görevimizdir." ifadesini kullandı.

Palandöken, özellikle ithal ürünler açısından tasarruf oranlarının en üst seviyeye çıkartılması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Cep telefonları, bilgisayarlar ve tüm teknolojik aletler hayatımızın neredeyse ayrılmaz bir parçası hale geldi. Ancak bunların çoğunda maalesef dışa bağımlıyız. Bu ürünler döviz kurlarından etkilendiği için en çok teknolojik ürünlerden tasarruf etmeliyiz. Bozulmadığı sürece teknolojik ürünleri atmamalı ve sırf bir üst modeli çıktı diye yenisini almamalıyız."

Elektrik ve suyun gereğinden fazla kullanılmamasının önemine değinen Palandöken, ihtiyaç dışı kıyafet, ayakkabı, kozmetik gibi ürünlerin satın alınmaması çağrısında bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Meyvesi 1 lira, yaprağı 10 lira
İŞ-YAŞAMMeyvesi 1 lira, yaprağı 10 lira
Bu bitki 350 milyon dolar getirecek! 357 hektar alanda trüf bahçesi kuruldu
İŞ-YAŞAMBu bitki 350 milyon dolar getirecek
Uçak bileti alırken dikkat!
İŞ-YAŞAMUçak bileti alırken dikkat!
"Korumanın başkenti"nde sıfır atık dönüşümü
İŞ-YAŞAM"Korumanın başkenti"nde sıfır atık dönüşümü
Denize ikinci havalimanı 2 yıl erkene alındı
İŞ-YAŞAMDenize ikinci havalimanı 2 yıl erkene alındı
Çevre dostu Vestel’den 22 milyon liralık tasarruf
İŞ-YAŞAMVestel’den 22 milyon liralık tasarruf
Osmangazi Köprüsü'nde 'Kur' hazırlığı
İŞ-YAŞAMOsmangazi Köprüsü'nde 'Kur' hazırlığı
THY bayram tatilinde 2 milyon yolcu taşıyacak
İŞ-YAŞAMTHY bayram tatilinde 2 milyon yolcu taşıyacak
Atatürk Barajı'nda doluluk rekor seviyede
İŞ-YAŞAMAtatürk Barajı'nda doluluk rekor seviyede
Trenle 27,88 avroya Sofya turu
İŞ-YAŞAMTalep her geçen gün artıyor! Trenle 27,88 avroya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X